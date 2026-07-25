Necropsia revela la causa de muerte de 'La Chocolatita': investigación por presunto homicidio continúa

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La investigación por la muerte de Raiza Martínez Ccopa, conocida en redes sociales como "La Chocolatita", dio un paso importante luego de que se conocieran los resultados de la necropsia practicada a su cuerpo.

El informe médico determinó que la creadora de contenido falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulación, información que ahora forma parte de las diligencias que realizan las autoridades para reconstruir lo ocurrido en la vivienda de la urbanización La Planicie, en el distrito de La Molina.

La joven, de 34 años, había sido reportada como desaparecida por sus familiares luego de salir de su vivienda en Surquillo la noche del miércoles 22 de julio. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de una habitación del inmueble donde, según las primeras investigaciones, permaneció junto al principal sospechoso durante la noche anterior. Fue la propietaria de la vivienda quien alertó a las autoridades tras hallar a la víctima sin signos vitales.

La Policía Nacional mantiene detenido a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien es investigado por el presunto delito de homicidio. El Ministerio Público continúa evaluando las evidencias obtenidas durante las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió participación de otras personas.

Necropsia fortalece la investigación

El resultado del examen médico legal representa una de las principales pruebas dentro de la investigación. El certificado concluyó que la muerte fue ocasionada por una asfixia mecánica por estrangulación , descartando una causa natural y orientando las pesquisas hacia un presunto crimen. Además, medios locales señalaron que el agente causante habría sido un elemento constrictor aplicado en el cuello de la víctima.

Los peritos también realizan inspecciones técnicas en la escena donde fue encontrado el cuerpo y analizan diversos indicios recogidos durante el levantamiento de pruebas. Asimismo, continúan los exámenes biológicos y el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la vivienda para reconstruir los movimientos registrados antes y después del hecho.

Necropsia revela las causas de la muerte de 'La Chocolatita'

Continúan las diligencias y búsqueda de evidencias

Otro de los aspectos que forma parte de la investigación es la ubicación del teléfono celular de la víctima. De acuerdo con los familiares, el equipo aún no ha sido encontrado y podría contener información relevante sobre sus últimas comunicaciones y las personas con quienes mantuvo contacto antes de desaparecer.

Asimismo, las autoridades vienen tomando declaraciones a familiares, vecinos y otros testigos para reconstruir las últimas horas de Raiza Martínez. Paralelamente, se conoció que el detenido registra denuncias previas por presuntos casos de violencia familiar, información que también será evaluada por la Fiscalía dentro del proceso de investigación.

Mientras avanzan las diligencias, el caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades penales que correspondan con base en las pruebas reunidas. La confirmación de la causa de muerte constituye un elemento clave para esclarecer este crimen que ha generado gran conmoción y cuya investigación permanece en desarrollo.