Deysi Araujo presume el doble logro de su hijo: "Está en la universidad y también entrena en la 'U'"

En una reciente entrevista, la famosa bailarina Deysi Araujo, conocida por su éxito en la televisión, compartió detalles de su vida personal. Orgullosa, reveló que su hijo está cursando una carrera en una prestigiosa universidad y, al mismo tiempo, entrena como futbolista en Universitario de Deportes, uno de los clubes más destacados de Perú.

La actriz manifestó su esperanza de ver a su hijo lograr todos sus objetivos antes de convertirse en abuela, diciendo: "No soy una madre celosa, pero deseo que cumpla todos sus sueños antes de hacerme abuela".

La exvedette Deysi Araujo ha llevado un pedazo de su tierra natal, Cajamarca, a su lujoso departamento en San Isidro, instalando un pequeño criadero de cuyes en su balcón.

Utiliza este espacio para ofrecer comodidad a sus animales, a los que cuida con gran esmero y dedicación, considerándolos parte de su familia. Explicó que optó por este lugar porque no dispone de una chacra.

Para la bailarina, estos cuyes son muy especiales. Les ha dado nombres para sentirse más conectada con ellos: las hembras se llaman Rosario y Angelica, y el macho, Ron.

"Desde que me mudé a mi nueva casa mis amigas me fastidian siempre y me dicen que me he convertido en una pituca de San Isidro, nada que ver, los verdaderos pitucos son mis cuyes", afirmó Deysi Araujo.