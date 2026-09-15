Ana Paula se luce junto a Paolo Guerrero en medio de rumores de embarazo: "Yo preparo la cena y él..."

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volvieron a mostrarse juntos en redes sociales luego de las especulaciones sobre una presunta crisis sentimental que habría afectado su relación. La brasileña compartió un inesperado momento familiar con el futbolista, en medio de los rumores que también apuntan a un posible tercer embarazo.

Ana Paula luce feliz con Paolo Guerrero

La reaparición ocurrió este lunes 14 de septiembre, cuando Ana Paula publicó en su cuenta de Instagram imágenes en las que aparece junto al delantero peruano. En el contenido, ambos evidenciaron cercanía y complicidad, mientras compartían una escena cotidiana en casa, alejándose así de las versiones que hablaban de un posible distanciamiento entre ellos.

Además, la modelo mostró a Paolo Guerrero dándole un masaje en los pies mientras ella trabajaba con su laptop. El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, pues rápidamente fue relacionado con los rumores de una posible gestación. Sin embargo, hasta el momento, Ana Paula no ha confirmado que esté esperando a su tercer hijo con el futbolista.

Yo preparo la cena y él me da un masaje en los pies", escribió la modelo brasileña.

Por otro lado, la posibilidad de un nuevo embarazo también fue consultada a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, por las cámaras de un programa de espectáculos. Aunque inicialmente evitó pronunciarse sobre el tema y prefirió hablar únicamente de fútbol, posteriormente dejó una respuesta que fue interpretada por algunos como una referencia indirecta a la llegada de un bebé.

"Una criatura es una bendición de Dios", dijo la madre del futbolista.

Ana Paula y Paolo Guerrero

Ana Paula luce 'pancita'

Las imágenes fueron difundidas por un programa de espectáculos, que mostró a Consorte junto a Paolo Guerrero y sus hijos durante su reciente estadía en Perú. En las fotografías, la influencer luce un vientre abultado, detalle que rápidamente llamó la atención y reavivó las versiones sobre la posibilidad de que esté esperando nuevamente un hijo del delantero.

Esta situación no pasó desapercibida, especialmente porque desde agosto ya circulaban rumores sobre un supuesto tercer embarazo de Ana Paula. En aquella oportunidad, el mismo programa informó que la modelo brasileña estaría esperando otro bebé con Guerrero, aunque ninguno de los dos decidió confirmar públicamente dicha información.

De esta manera, la reciente publicación de Ana Paula vuelve a poner el foco en su relación con Paolo Guerrero. Aunque la pareja no ha confirmado ni desmentido una reconciliación tras la presunta crisis, su aparición conjunta evidencia que mantienen contacto y comparten momentos familiares, mientras continúan las especulaciones sobre un posible embarazo.