¡El 'Ingeniero Bailarín' lucha por su vida! Familiares piden ayuda y cadenas de oración

Jainer Moisés Pinedo, conocido como el 'Ingeniero Bailarín' por sus vibrantes coreografías junto a Explosión de Iquitos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El carismático artista enfrenta un grave estado de salud desde el 21 de julio. Su situación ha preocupado a sus seguidores y seres queridos, quienes solicitan ayuda económica y oraciones por su recuperación.

Lo que inicialmente parecía ser un caso manejable de dengue, se convirtió en una serie de complicaciones que ahora amenazan la vida de Jainer Moisés Pinedo. El pasado 14 de agosto, el artista fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) del hospital debido a un deterioro significativo en su salud.

Según informes médicos, el dengue se complicó con una neumonía, lo que derivó en un derrame pleural y la acumulación de líquido en los pulmones, condiciones que requieren de un respirador artificial para mantenerlo con vida.

César Pinedo, hermano de Jainer, explicó la gravedad de la situación en una entrevista con La República: "En Chiclayo le comienzan a hacer el procedimiento de drenaje de los pulmones, y ayer (14 de agosto) se puso muy mal con problemas respiratorios, cerca de un paro cardíaco y lo llevaron a UCIM, para que lo den respirador artificial".

Ante esta crítica situación, la familia de Jainer Moisés Pinedo ha hecho un llamado a la solidaridad. No solo piden una cadena de oración por su recuperación, sino que también han solicitado ayuda económica para cubrir los crecientes gastos médicos y de medicinas que son cruciales para su tratamiento.

La periodista de Latina Noticias, desde las afueras del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, informó sobre esta campaña de apoyo que se está organizando a través de las redes sociales.

"En redes sociales se está proponiendo la colaboración de ayuda económica para el tema de medicamento, alimentación y todo lo que conlleva para su recuperación. Han dado un número de Yape, es del hermano César Pinedo Vargas. 935732946. Todas las personas que quieran colaborar, no solo económicamente. También piden una cadena de oración para que la recuperación del bailarín se acelere", indicó la reportera

A pesar de su delicado estado de salud, Jainer Moisés Pinedo no ha perdido su espíritu positivo. El pasado 1 de agosto, el 'Ingeniero Bailarín' compartió un mensaje de optimismo a través de un video en su cuenta de Instagram. En él, se le puede ver bailando al ritmo de un nuevo trend, aunque reconoce que solo cuenta con el 20% de su energía debido a su condición.

"Hace tiempo quería hacer este trend, pero no se podía. Ahora con 20% de energía se puede hacer", mencionó en el video, mientras vestía su bata de hospital. "Enfermo que no baila, no muere", añadió con una sonrisa, generando la risa y empatía de sus seguidores.