¿Samahara Lobatón en aprietos? Youna expone AUDIOS y pruebas en contra de su expareja

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! Youna reaviva la polémica con Samahara Lobatón. La expareja de la hija de Melissa Klug no dudó en mostrar pruebas como chats y audios que dejarían mal parada a la joven influencer tras sus confesiones en el programa 'El Valor de la Verdad' sobre su pasada relación.

Samahara Lobatón le pidió S/30 mil a Youna para su hija

Youna no solo decidió aparecer en el programa de 'Magaly TV: La Firme' para tratar de desmentir a Samahara e incluso calificar su vínculo como "tormentoso", con episodios de manipulación emocional y chantaje que dificultaban cualquier intento de terminar la relación, si no que esta vez decidió hacer uso de sus redes sociales para exponer conversaciones en las que se evidencian presuntas amenazas e insultos por parte de la influencer hacia él.

En primer lugar, expone un audio que, aparentemente, sería una conversación telefónica que tuvo con Samahara, donde le pide S/30 mil para el colegio de la hija que tienen en común. Ante este pedido, Youna le recuerda que él es un barbero y no un futbolista profesional que tenga un gran ingreso económico como para solventar estudios de la menor en un costoso centro educativo.

"Gana 40 mil soles mensuales y acá está aceptando que tuvo que sentarse en el valor de la verdad para poder vivir una vida que no es su realidad", se lee en una de las historias compartidas por él en Instagram.

Youna revela pruebas contra Samahara Lobatón

Pero no todo queda ahí, ya que Youna pide a sus seguidores no dejarse engañar por Samahara, alegando que seguirá mostrando pruebas de las amenazas que vendría recibiendo por parte de la joven porque "no volverá a quedarse callado".

Incluso, señaló que la influencer llamó a su hija diciéndole "abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás". Esta situación desencadenó la molestia de Youna hasta el punto de lamentar que una madre se exprese de esa forma delante de su pequeña.

En otra historia de Instagram, expone un chat de WhatsApp donde la hija de Abel Lobatón lo insulta y humilla: "Eres un p**** c**** y lo sabes. Necesitas ponerte a trabajar más porque nadie te va a pagar". Asimismo, le coloca: "Ni como papá sirves. Tú no me menciones que ya va tu carta notarial. Atento a tu correo".

Finalmente, Youna rechazó que impida que la menor retorne a los brazos de su madre, tal como, aparentemente, pensaría Samahara. "Nadie está secuestrando a mi hija. No sé de dónde ella saca eso", acotó. Además, recordó que está separado de la influencer desde hace dos años y hasta el día de hoy le "hace la vida imposible solo por ser un padre que quiere estar con su hija".

De esta manera, tras las confesiones que Samahara Lobatón hizo en televisión, se reavivó la polémica con su expareja Youna, ya que él no dudó en sacar a la luz pruebas, chats y audios que la dejan mal parada públicamente.