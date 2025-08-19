'Cachay' y otros cómicos denuncian agresión de fiscalizadores de La Victoria: "Me han golpeado"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cómicos ambulantes, entre los que destaca 'Cachay', Edwin Aurora y 'Puchito' levantaron su voz de protesta y presentaron una denuncia tras afirmar que fueron víctimas de agresión por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria, el último lunes 18 de agosto, previo a realizar un show en el Parque Cánepa, en el emporio comercial de Gamarrra.

Cómicos levantan su voz de protesta

En primer lugar, Edwin Aurora explicó, en diálogo con la prensa, que él junto a sus compañeros suelen laborar en Gamarra cuando el personal de fiscalización ya no se encuentra en la zona. Sin embargo, ayer vivieron un momento de violencia agudizado.

"Aparecieron ellos (fiscalizadores) y sin mediar palabra a patear, decomisar las cosas, a agredir y empezaron a golpear más de 30 serenazgos a personas que no estamos haciendo nada. Estábamos descansando, esperando un momento. Ahí están las cámaras (...) ha sido terrible lo que ha pasado. Esto es constante con la gente que trabaja en Gamarra", manifestó consternado.

Por su parte, el cómico 'Puchito' se dirigió al alcalde de La Victoria, Rubén Cano, para recriminarle con qué tipo de personas está trabajando en el municipio y reveló que días atrás una mujer también sufrió violencia por parte de los fiscalizadores.

"¿Qué clase de gente contrata? porque ellos no vienen a hablar, vienen a llevarse las cosas. No sé si trabajan o están robando. Vienen de frente a atacar (...) Hace dos días han golpeado a una anciana le han roto la cabeza".

En tal sentido, le exigió al burgomaestre que le brinde la identificación de los fiscalizadores debido a que una de las víctimas fue su hijo, un menor de 17 años, quien también aseguró que fue agredido por los trabajadores ediles.

'Cachay' fue agredido

Otro cómico que estuvo presente fue 'Cachay', quien sostuvo que trató de apaciguar la trifulca suscitada, sin embargo, también fue agredido, pese a estar con bastón por una operación.

"Estoy operado de la pierna, pero estos señores no creen en nada, me han golpeado la cabeza, también la pierna, la cadera (...) Quiero hacer un llamado a todos los ambulantes es el momento que nos unamos", aseveró.

Municipalidad de La Victoria se pronuncia

Luego del incidente ocurrido, la Municipalidad de La Victoria se pronunció mediante un comunicado en el que explicaron que los cómicos fueron quienes reaccionaron agresivamente y amenzaron al personal de fiscalización.

Comunicado de la Municipalidad de La Victoria

De esta manera, 'Cachay' junto a otros cómicos denunciaron a fiscalizadores del municipio de La Victoria, tras asegurar haber sido agredidos en el emporio comercial de Gamarra.