¡Se supera! Naldy Saldaña contará su verdad y se lanzaría como solista tras escándalo con La Bella Luz

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña estaría por dar un giro de 180° a su carrera musical tras la denuncia que presentó contra el exdirector musical de la orquesta La Bella Luz. La cantante de cumbia se estaría lanzando como solista en los próximos días y eligió el programa de Ernesto Pimentel para hacer su anuncio oficial, además de contar detalles sobre la demanda que entabló contra su excompañero de trabajo.

Naldy Saldaña se lanza como solista

La exintegrante de agrupaciones de cumbia como Corazón Serrano y La Bella Luz fue anunciada como flamante invitada para este sábado en el programa 'El Reventonazo de la Chola'. A través de una publicación en redes sociales, se mostraron imágenes de la entrevista que el personaje le hizo a Naldy.

La entrevista promete ser muy reveladora respecto al caso de acoso que vivió. "Naldy Saldaña llega al sillón de la Chola Chabuca para conversar sobre todo lo que ha vivido y contar su versión en medio de la polémica que ha puesto su nombre en el centro de la noticia. Una conversación que promete ser seria, respetuosa y sin filtros", dice la publicación.

Sin embargo, algo que también llamó la atención del público es que Naldy no llegó con un traje formal, sino con un atuendo que tiene bastante brillo y presencia escénica, lo cual daría a entender que también hizo una presentación musical, ya que incluso aparece cantando y con dos bailarines de fondo.

La posible confirmación del lanzamiento como solista de Naldy también fue respaldada por el TikToker Ric La Torre, quien afirmó que sus fuentes le comentaron que la cantante hará su relanzamiento como artista independiente tras pasar varios años en orquestas musicales.

Naldy se lanzaría como solista en 'El Reventonazo de la Chola'

Público respalda a Naldy

Tras conocerse la noticia de que Saldaña presuntamente se lanzará como solista, el público quedó dividido entre quienes la acusaban de aprovechar la situación para impulsar su carrera musical y quienes apoyaron su decisión y aseguraron que ella debe seguir con su vida y sus proyectos personales, a pesar de la difícil situación que le tocó vivir.

"No es show, es salir adelante y seguir con la vida", "En realidad, sería un relanzamiento porque antes de ingresar a La Bella Luz ella ya era solista", "Todos debemos apoyarla, la vida continúa, ella es valiente y tiene talento de sobra", "No entiendo a la gente, o sea, ¿La Bella Luz sí puede seguir con sus conciertos y Naldy no?", "Todos a los conciertos de Naldy, los peruanos la apoyan", expresaron los usuarios de redes.

Es así que, Naldy Saldaña estaría decidida a continuar con su carrera musical pese a la polémica generada por la denuncia contra su excompañero de La Bella Luz. Su posible relanzamiento como solista marcaría una nueva etapa profesional, mientras el público sigue atento a sus declaraciones y al rumbo que tomará tras esta complicada experiencia personal y laboral.