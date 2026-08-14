Sheyla Rojas deja en el olvido a Sir Winston y se emociona con Joaquín Ramírez: "A rey muerto, rey puesto"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a hablar de su vida sentimental y sorprendió al revelar nuevos detalles sobre su vínculo con el político Joaquín Ramírez. Durante su participación en el podcast de Magaly Medina, la exchica reality también recordó cómo terminó su relación con Sir Winston, con quien compartió cinco años y nunca llegó a casarse, pese a que ella constantemente pedía el anillo.

En medio de la conversación, Sheyla explicó que actualmente mantiene una cercana amistad con Joaquín Ramírez, aunque ambos se encuentran en una etapa inicial de conocerse. Según relató, el político tomó la iniciativa para acercarse a ella y plantearle la posibilidad de darse una oportunidad, propuesta que aceptó debido a la buena conexión que han desarrollado.

"Siento que nos llevamos muy bien con Joaquín, obviamente recién nos estamos conociendo. A rey muerto, rey puesto. Me dijo que quería conocerme, que nos demos la oportunidad", le contó a Magaly.

Asimismo, la modelo dejó claro que se encuentra disfrutando de esta nueva etapa y destacó algunas características que le han llamado la atención de Joaquín. Para Sheyla, se trata de una persona decidida, cualidad que considera importante y que habría contribuido a que ambos logren llevarse bien durante este periodo de acercamiento.

Sheyla entierra a Sir Winston

Antes de mirar hacia esta nueva relación, Sheyla también habló sobre el final de su romance con Sir Winston. La pareja estuvo junta durante cinco años, pero con el paso del tiempo la modelo comenzó a sentir que la relación no avanzaba como esperaba. Por el contrario, percibió que ambos estaban tomando caminos diferentes.

De acuerdo con su relato, llegó un momento en el que dejó de sentirse cómoda con la situación que atravesaban como pareja. Mientras ella esperaba avanzar hacia una nueva etapa, consideró que Sir Winston parecía sentirse conforme con la dinámica que habían construido. Esta diferencia de expectativas terminó generando un distanciamiento que finalmente llevó a la separación.

"Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estábamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómodo y el sí se sentía cómodo", sentenció.

De esta manera, Sheyla Rojas parece estar enfocada en disfrutar el presente y conocer mejor a Joaquín Ramírez, sin apresurarse a definir el futuro de este vínculo. Aunque todavía se encuentran en una etapa temprana, la modelo aseguró sentirse contenta con la conexión que han logrado. Así, tras cerrar una relación de cinco años, inicia una nueva etapa sentimental.