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Firme decisión

Óscar Junior niega que su tío, César Sánchez, vaya a regresar a La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

Óscar Custodio Junior descartó el regreso de su tío, César Sánchez, a La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña y aseguró que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.

Óscar Junior niega que su tío vaya a regresar a La Bella Luz
Óscar Junior niega que su tío vaya a regresar a La Bella Luz (Composición Exitosa)

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/08/2026

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La situación dentro de La Bella Luz continúa generando tensión luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra un exintegrante de la agrupación. En medio de las investigaciones, Óscar Custodio Junior, actual líder de la orquesta, se pronunció sobre el futuro de su tío y dejó clara su posición respecto a un posible regreso.

El joven cantante acudió este jueves a brindar su manifestación ante las autoridades por el caso que involucra a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. Aunque su abogado le había recomendado mantener silencio ante la prensa, Óscar decidió responder brevemente a los periodistas que lo abordaron mientras se dirigía a declarar.

Óscar Junior descarta el regreso de su tío a la orquesta

Durante su encuentro con los medios, el actual líder de la agrupación fue consultado sobre la posibilidad de que su tío retome sus funciones si las investigaciones terminan determinando que es inocente. Ante ello, Óscar descartó tajantemente esa posibilidad y dejó claro que César Sánchez no volverá a trabajar dentro de La Bella Luz."No, no va regresar", expresó.

Esta postura marca una distancia importante entre el actual manejo de la orquesta y el exdirector musical, quien fue denunciado por Naldy Saldaña por los presuntos delitos de tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual. El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades recopilan las declaraciones y elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, Óscar aseguró que acudió a brindar su propia manifestación con la intención de colaborar con la justicia. El cantante sostuvo que tanto él como quienes correspondan deben contribuir para que los hechos sean aclarados, evitando adelantar conclusiones sobre las responsabilidades que puedan determinarse durante el proceso.

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"Yo estoy viniendo a declarar por mí, vamos a cooperar con todo, para que todo se aclare", agregó de forma escueta mientras caminaba.

¿Dónde se encuentra César Sánchez?

Por otro lado, el joven fue consultado sobre el paradero de su tío. Óscar afirmó desconocer dónde se encuentra actualmente César Sánchez, aunque consideró que debe presentarse ante las autoridades y colaborar con la investigación. Para el cantante, esclarecer lo sucedido es fundamental y cualquier persona involucrada debe responder ante las instancias correspondientes.

"No sé dónde está, pero tiene que coperar, tiene que hacerlo", sentenció.

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Mientras tanto, el caso continúa generando expectativa dentro y fuera de La Bella Luz. La denuncia de Naldy Saldaña ha provocado cuestionamientos y cambios en el entorno de la agrupación, mientras las autoridades avanzan con las diligencias. En ese contexto, Óscar Custodio ha optado por respaldar el esclarecimiento de los hechos y mantener a su tío alejado de la orquesta.

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