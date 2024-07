¿Por celos? Mujer GRITA a su novio en aeropuerto y usuarios reaccionan: "Huye de ahí, hermano"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una mujer fue captada gritando y humillando a su pareja en un aeropuerto. Agentes de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que la situación se convierta en una tragedia.

A través de la famosa plataforma china, se ve el clip de 50 segundos de duración, donde una pareja se encuentra en la sala de espera, aparentemente antes de abordar su avión, pero la mujer llama la atención del resto de pasajeros dentro del aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, tras comenzar a alzar la voz y reclamarle furiosa al "amor de su vida".

Entre los impactantes insultos y ataques en contra de su pareja, se escucha decirle: "La persona más retardada que he conocido. ¡Eres un p*** perdedor! Espero que te muerdas. ¡Eres un pen****! Por tu culpa, literalmente por tu culpa".

Pero no todo quedó ahí, ya que la joven prosiguió con sus improperios como acusándolo por algo. Muchos presumen que se trataría por celos o que tal vez se olvidó algo que les impedía continuar su vuelo.

A medida que la discusión se intensificaba, algunas personas trataron de intervenir y pedirle calma, pero la mujer les gritó "que se ocupen de sus asuntos". Por ello, oficiales de seguridad del aeropuerto tuvieron que llevarse a la pareja e interrogarles el motivo de sus gritos.

Tras la viralización del clip, se generó cientos de reacciones de personas que no dudaron en criticar duramente a la mujer por su actitud y no solo por la forma en que trataba al chico, sino por armar un escándalo sin respetar a los demás pasajeros.

"Amigos, si su relación ha llegado a ese punto, hay una probabilidad de que no mejore", "red flag", "huye de ahí, hermano", "pero él por qué se deja humillar así", "ya no estamos para cosas así", "amigo corre, ahí no es", expresaron en TikTok.