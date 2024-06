Esposa de Erick Sabater arremete contra modelo: "Aparenta ser súper macho, pero es gay"

Gitana Andújar, aún esposa de Erick Sabater, se conectó con el programa 'Magaly TV, La Firme' desde New Jersey,Estados Unidos, para relatar los momentos difíciles que vivió a su lado. La empresaria dominicana reveló haber experimentado no solo abusos físicos y emocionales, sino también afirmó que el modelo la utilizó para encubrir su verdadera identidad.

"En los momentos de familia él se sentía feliz, pero a él no le gusta lo que yo soy. Muchas personas me dijeron Gitana él es gay , pero basado en la convivencia yo siento que sí, lo que pasa es que él no se acepta, pero él quiere aparentar ser el súper macho que no es . (...) yo continué con él porque decía en mi mente, un gay al año no hace daño ", sostuvo la dominica.