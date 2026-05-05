Esposa de Pedro Aquino anunció el final de su relación con el futbolista: "En resguardo del bienestar de mi familia"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pedro Aquino se ha robado todos los reflectores en las últimas horas y no por su desempeño dentro del campo de juego. Y es que el futbolista de Alianza Lima fue ampayado por las cámaras del programa de 'Magaly TV, la firme' ingresando a la casa de una modelo de OnlyFans a pesar de estar casado.

Esposa de Pedro Aquino anuncia el final de su relación

Precisamente, la esposa del exjugador de la Selección Peruana, Katherine Fernández, se pronunció en sus redes sociales a solo horas de las imágenes difundidas en el show de la 'Urraca'. A través de su historia de Instagram, la madre de los hijos del futbolista dejó en claro que su decisión se tomó luego de ver el informe periodístico emitido la noche del lunes 4 de mayo.

"En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar fe mi familia y del mío propio", indicó.

Posteriormente, la mujer pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación respetar su privacidad ya que las acciones que tomará respecto a su matrimonio se realizarán en la interna familiar. Además, dejó en claro que este comunicado será el único pronunciamiento sobre el tema que realizará.

"Dicha situación, de profundo impacto persona, será abordada por el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando", añadió.

Esposa de Pedro Aquino pone fin a su relación.

Hace un llamado a las mujeres

En el último párrafo de su comunicado, Katherine Fernández deja un sutil mensaje a las mujeres que entablan relaciones cercanas con hombres casados. Según precisó, todas merecen un respeto mayor y valorarse. Además, precisó que le duele ver a otras mujeres caer en este tipo de situaciones.

"Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más", finalizó.

En resumen, Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, anunció el final de su relación con el jugador de Alianza Lima luego que este fuera ampayado con una modelo de OnlyFans.