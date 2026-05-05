Dos sismos remecen el Perú HOY, 05 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y las magnitudes

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este martes 5 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Fuerte sismo de 5.0 en Tumbes

El primer sacudón fue a las 10:58 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 5.0 y el epicentro fue a 13 km al NE de Zorritos, Contralmirante Villar, en Tumbes. Con 55 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0253

Fecha:05/05/2026 10:58:25

Mag:5.0

Prof:55km

Lat:-3.56

Long:-80.61

Int:III-IV Zorritos

Ref:13 km al NE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/THtWLP1Rzw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 5, 2026

Sismo de 4.2 en Loreto

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 11:31 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.2 y tuvo su epicentro a 44 km al SO de Barranca, Datem del Marañón, en Loreto, la profundidad fue de 152 km, y fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0254

Fecha y Hora Local: 05/05/2026 11:31:34

Magnitud: 4.2

Profundidad: 152km

Latitud: -5.00

Longitud: -77.04

Referencia: 44 km al SO de Barranca, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/6fGOW6FEW5 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 5, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Frente a estos acontecimientos, es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.

Estos últimos sismos registrados, el de esta mañana, martes 5 de mayo, se suman a la serie de movimientos telúricos que se han sentido en distintas regiones del país en los últimos días.