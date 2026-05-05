Sistema STAE se podría implementar en las Elecciones Regionales y Municipales: Nuevo jefe de la ONPE evaluará su uso

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, afirmó que, aunque el sistema digital STAE no se implementará en la segunda vuelta de las Elecciones Generales, su aplicación en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 deberá ser evaluada por el nuevo jefe del ente electoral.

"El nuevo jefe de la ONPE tomará la decisión de si se sigue con el STAE para las elecciones municipales o regionales", sostuvo durante su participación en la comisión de Constitución del Congreso.

Como se recuerda, las diversas fallas presentadas en la herramienta STAE fueron, junto a la demora en el despliegue del material electoral, una de las principales fallan que impidieron el correcto desarrollo de los comicios y que obligaron a que la hora de sufragio se extendiera.

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Bernardo Pachas: No vamos a tener el Stae en la segunda vuelta. El nuevo jefe de la ONPE decidirá si continúa con el Stae en las elecciones municipales y regionales



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¿Qué es el sistema STAE y por qué fue suspendido?

La implementación de la herramienta STAE (una laptop, una impresora y un USB) en Lima Metropolitana y el Callao tenía como objetivo agilizar el registro y procesamiento de resultados de las mesas de sufragio.

No obstante, durante la jornada electoral, miembros de mesa denunciaron incidencias, entre ellas problemas al ingresar al sistema e inconvenientes técnicos para emplear los equipos.

Si bien desde un inicio se había previsto su uso en la primera y segunda vuelta, la ONPE ha descartado su implementación en la próxima etapa de los comicios debido a dichas fallas. En cambio, ha determinado que el llenado de actas se volverá a realizar de manera manual.

¿Cuándo jura el nuevo jefe de la ONPE?

Ante la renuncia de Piero Corvetto, la Junta Nacional de Justicia ha iniciado un concurso público para seleccionar y nombrar al próximo jefe de la ONPE. Las inscripciones se encuentra abiertas hasta el 8 de mayo.

Según el cronograma estipulado en las bases de la convocatoria, el nuevo titular de la entidad electoral será anunciado el jueves 2 de julio y juramentará al día siguiente. Ello después de haber cumplido con todos los requisitos solicitados y obtener el mayor puntaje en el concurso.

Considerando estas fechas, su designación no interrumpirá en el desarrollo de la segunda vuelta, que se encuentra programada para el 7 de junio.

En conclusión, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que la próxima autoridad deberá evaluar si implementar o no la herramienta STAE en las Elecciones Regionales y Municipales.