Pedro Aquino y su esposa toman tajante decisión en redes sociales tras ampay de él con modelo

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como ya nos tiene acostumbfrados el programa 'Magaly TV: La Firme' reveló que Pedro Aquino era el protagonista de su más reciente ampay causando furor en el mundo del espectáculo. El actual futbolista de Alianza Lima fue ampayado con una misteriosa modelo, pese a estar casado y tener hijos. Tras ello, él y su esposa han tomado una tajante decisión en redes sociales.

Aquino y su esposa limitan comentarios en Instagram

Luego de que se exponga a nivel nacional que el exjugador del León, de México, 'sacó los pies del plato' con una modelo Onlyfans llamada Raiza Ortiz, él junto a su esposa Katherine Fernández han optado por limitar sus comentarios de sus cuentas de Instagram.

Hay que mencionar que, ninguno de los dos, hasta el momento, han emitido algún pronunciamiento público. Pero su relación se ha visto mermada por la infidelidad una vez más debido a que no es la primera vez que el exseleccionado de la Blanquirroja es acusado de engañar a la madre de sus tres hijos con quien tiene un matrimonio de 12 años.

Así por ejemplo, en 2019 la modelo argentina Xoana González expuso conversaciones con el futbolista de 31 años en las que pedía conocerla, pero ella se negó a realizarlo. Asimismo, se le vinculó con una cantante cuatro años más tarde, la cual también reveló que la buscaba insistentemente.

Con lo realizado por el jugador y su pareja en redes sociales, en medio de esta polémica, el tema se mantiene abierto e incrementa la expectativa respecto a las posibles decisiones o pronunciamientos en los próximos días.

Pedro Aquino limitó comentarios en su cuenta de Instagram

Pedro Aquino es ampayado con modelo 'La Chocolatita'

El mediocampista apodado 'La Roca' ha causado revuelo tras ser captado entrando a la casa de una joven llamada Raiza Ortiz. En el espacio televisivo de ATV presentó conversaciones íntimas y subidas de tono que sostuvo con el pelotero.

De acuerdo a lo manifestado por ella, ambos se conocieron a través de Instagram y comenzaron a dialogar desde el pasado 30 de diciembre. Tras varios meses conversando mediante las pantallas del celular, decidieron verse en persona el pasado 28 de abril.

En las imágenes se observa al jugador peruano ingresar a la vivienda de la también apodada 'La Chocolatita' al promediar las 7 y 45 de la mañana, allí permaneció por un aproximado de 12 minutos.

También la creadora de contenidos para adultos mostró conversaciones que sostuvo con Aquino previo y antes de su encuentro. "Lo volví loco hasta que me dijo: quiero verte (...) lo sequé, jajaja. Fue algo rápido, me tenía ganas de todas maneras", manifestó Martínez.

Como vemos, tras el ampay protagonizado por el futbolista Pedro Aquino con una misteriosa modelo, él y su esposa decidieron limitar comentarios de su cuenta de Instagram.