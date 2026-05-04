Pedro Aquino es AMPAYADO en la casa de modelo de OnlyFans en plena mañana: "La pasamos rico"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pedro Aquino vuelve a causar revuelo en el espectáculo y el fútbol peruano, debido a que fue ampayado entrando a la casa de una modelo de OnlyFans antes de ir a sus tratamientos con el club Alianza Lima. La joven que lo expuso reveló conversaciones íntimas con el futbolista y le aconsejó a su esposa, dejando entrever que ella no sería la única con la que mantenía conversaciones fuera del hogar.

El ampay de Pedro Aquino

Una joven llamada Raiza Ortiz se comunicó con el programa 'Magaly TV, la firme' para contar que estaba manteniendo conversaciones privadas con el deportista blanquiazul. Según su versión, ambos se conocieron por Instagram, ya que ella reaccionó a una de sus historias y él le respondió inmediatamente, entablando una conversación cercana.

Raiza aseguró que las conversaciones con el futbolista iniciaron el 30 de diciembre y que mantuvieron contacto durante varios meses antes de concretar un encuentro en persona. Sin embargo, reveló que, antes de verse, el futbolista siempre le pedía que le enviara fotos personales y la incitaba a hacer videollamadas a altas horas de la noche.

Después de varios meses manteniendo conversaciones por redes sociales, Pedro y Raiza concretaron su encuentro el 28 de abril en la casa de la modelo. El futbolista llegó al domicilio a las 7:45 de la mañana con capucha y gorra, intentando cubrir su rostro lo más posible, y salió después de 12 minutos.

Raiza mostró las conversaciones que tuvo con Pedro durante varias semanas y también después del encuentro. "Lo volví loco hasta que me dijo: quiero verte (...) lo sequé, jajaja. Fue algo rápido, me tenía ganas de todas maneras" , dijo Martínez, burlándose de lo sucedido.

También se expusieron chats donde ambos comentaban el encuentro que tuvieron, dando a entender que la pasaron muy bien. Incluso, el futbolista le dijo que le gustaría verla todos los días y que le encantó estar con ella. "Me encantó. Ahora vas a ir al gym después de tu mañanero" , le dijo Aquino.

Pedro Aquino tiene esposa e hijos

No es la primera vez que el futbolista es acusado de haberle sido infiel a su esposa. En 2019, Xoana González reveló chats donde Pedro le pedía conocerla, pero ella nunca aceptó. En 2023, una cantante también mostró pruebas de que el futbolista la buscaba insistentemente para verse.

Sin embargo, lo más sorprendente es que Pedro lleva más de 10 años con su esposa y tiene tres hijos, a quienes suele mostrar en redes sociales. Recientemente, compartió un tierno mensaje por su aniversario, acompañado de un ramo de rosas y un peluche.

"Feliz aniversario, mi amor, Katherine Fernández. Te amo mucho, corazón. Que sean muchos años más juntos", escribió el futbolista en febrero de este año, cuando posiblemente ya tenía contacto con Raiza Martínez.

Es así que, el ampay de Pedro Aquino desató polémica al revelar presuntos vínculos con una modelo, pese a su relación estable. Las conversaciones y el encuentro expuesto reavivan dudas sobre su vida privada, mientras el futbolista ha preferido guardar silencio frente al escándalo mediático.