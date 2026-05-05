¿Son más que amigos? Israel Dreyfus enciende rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza: "Yo nunca fallo"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula peruana vuelve a estar en el ojo público tras unas declaraciones que han remecido las redes sociales. Esta vez, el protagonista de la polémica es Israel Dreyfus, quien dejó entrever que Mario Hart y Paloma Fiuza podrían estar atravesando un momento de especial cercanía, luego de reencontrarse durante una reunión de exintegrantes del recordado reality "Combate".

Todo ocurrió durante una reciente edición del pódcast "Sin más que decir", donde Dreyfus conversaba con Diana Sánchez sobre el encuentro que reunió a varias figuras del desaparecido reality.

El reencuentro que despertó sospechas

La reunión entre exintegrantes de "Combate" habría sido el escenario perfecto para revivir antiguos vínculos y despertar especulaciones. Según relató Diana Sánchez, el grupo compartió una velada distendida recordando viejos tiempos.

"Me junté con la gente. Después de mucho tiempo nos volvemos a ver y la hemos pasado bacán porque el 'Chato' hace rato que no tenía mucho tiempo. Hemos chismeado, hemos rajado, hemos hablado mal de todo mundo", comentó entre risas.

La amistad que siempre existió entre Hart y Fiuza durante su paso por televisión ha llevado a muchos fanáticos a recordar la complicidad que ambos proyectaban en pantalla. En medio de la charla, el exchico reality lanzó preguntas que despertaron sospechas sobre una posible conexión entre ambos personajes.

"Escúchame, ¿Paloma está soltera?", preguntó inicialmente Israel, recibiendo una respuesta afirmativa. Luego consultó por la situación sentimental del piloto, a lo que Diana respondió: "Mario Hart todavía no anuncia, pero...", dejando abierta la posibilidad de cambios en su vida personal.

Sin embargo, fue el comentario posterior de Dreyfus el que terminó por desatar la controversia: "No sé, pero mi sexto sentido de 'Caballero de Zodiaco'... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo". La frase fue interpretada por muchos como una clara insinuación sobre un supuesto acercamiento sentimental.

Rumores crecen por crisis entre Mario y Korina

Las declaraciones llegan en medio de rumores sobre una crisis matrimonial entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir su separación. En tanto, Paloma Fiuza lleva algunos meses soltera, tras terminar su relación con Tomi Narbondo, a quien conoció en 'Esto es guerra'.

Además, el comentario de Diana Sánchez respecto a que Mario "todavía no anuncia", ha sido tomado como una señal de que existirían aspectos pendientes por esclarecer en su situación sentimental actual.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar, dividiéndose entre quienes consideran que todo se trata de especulación y quienes creen que podría haber algo más detrás del reciente reencuentro.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las conjeturas. Sin una confirmación oficial, las declaraciones de Israel Dreyfus solo han servido para reavivar la atención sobre dos figuras que, años después de "Combate", siguen despertando interés entre el público.