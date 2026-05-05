Feminicidio en La Victoria: Fiscalía detiene preliminarmente a sospechoso de crimen en hotel

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Segundo Despacho), consiguió la detención preliminar contra Josué Oyllor (26), acusado del delito de feminicidio por el presunto asesinato de una joven de 22 años en un hotel de La Victoria.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lima Centro logró la detención preliminar de Josue Oyllor, investigado por el feminicidio de una joven de 22 años en La Victoria.



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Feminicidio en hotel de La Victoria

Según ha informado la Fiscalía, el crimen ocurrió en la madrugada del domingo 3 de mayo, cuando Oyllor ingresó con la víctima, identificada como Ruth Gutiérrez, a un hotel ubicado en la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de seguridad del hotel captaron el ingreso de ambos jóvenes, que se habrían reencontrado después de seis años. Sin embargo, horas después, solo consiguieron registrar que Oyllor salió del hotel a pie, hablando por teléfono y moviéndose con prisa.

En su comunicado, la Fiscalía indica que el cuerpo sin vida de la dama fue encontrada en el suelo por el personal del hotel, quienes tras el hallazgo se comunicaron de inmediato con la Policía Nacional del Perú (PNP) para comunicar sobre lo sucedido.

En las horas siguientes, Josue Oyllor fue detenido en su casa por agentes de la PNP, quienes lograron identificarlo gracias al documento de identidad que dejó en la habitación del hotel.

Presunto feminicida actuó bajo efectos de alucinógenos

En declaraciones a la prensa, la Policía indicó que el presunto homicida cometió el crimen durante una discusión en la que se encontraba bajo los efectos de alucinógenos, mismos que hoy se encuentran en un laboratorio para su examinación.

El imputado confirmó el consumo de estupefacientes, pero aseguró que la joven perdió la vida de manera accidental. "Ella estaba encima mío y la quise quitar encima y se golpeó la cabeza contra la baranda. Ella me ahorcó, estábamos peleando mutuamente y se desmayó", dijo.

Sin embargo, la veracidad de dicha versión se encuentra en duda debido a que las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima con signos de estrangulamiento. Asimismo, las cámaras han revelado que en ningún momento el imputado buscó ayuda ni dio señales de alarma para socorrerla.

Actualmente, Josue Oyllor se encuentra detenido por un plazo de siete días, tras declararse fundada una solicitud de la fiscal adjunta provincial encargada del despacho, Paula Aguilar Mora. En este contexto, la Fiscalía consiguió la detención preliminar de Josué Luis Oyllor, principal sospechoso del asesinato de Ruth Gutiérrez.