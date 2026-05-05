Met Gala 2026: Los looks de los artistas que definieron la alfombra roja y los más criticados

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Met Gala 2026 volvió a consolidarse como el evento más importante de la industria fashion, reuniendo a celebridades que transformaron la alfombra roja en una verdadera galería de arte.

Con la temática "Fashion is Art", inspirada en la exposición "Costume Art" del Metropolitan Museum of Art, los asistentes llevaron la creatividad al límite, apostando por propuestas que mezclaron moda, historia y narrativa visual.

En esta edición, la clave no fue solo vestir bien, sino contar una historia a través del outfit. Diseños con estructuras escultóricas, referencias a obras clásicas y el uso de materiales innovadores marcaron la pauta de la noche, reafirmando que la moda puede funcionar como un lenguaje artístico.

Looks que definieron la alfombra roja

Entre los más comentados destacó Beyoncé, quien regresó con un vestido inspirado en un esqueleto cubierto de cristales, acompañado de una capa dramática que reforzó el concepto de arte corporal.

Looks que definieron la alfombra roja

También brilló SZA, con un diseño cargado de simbolismo y sostenibilidad, construido a partir de materiales reutilizados y elementos culturales que representaban identidad y diversidad. Por su parte, Bad Bunny sorprendió con una transformación total al aparecer caracterizado como un anciano, demostrando que la moda también puede ser performance y narrativa.

Otros nombres como Rihanna, Hailey Bieber y Sabrina Carpenter destacaron con looks inspirados en esculturas, cine clásico y arte pictórico, consolidando una alfombra roja diversa y conceptual.

Looks más criticados

A pesar de que hubo grandes aciertos y verdaderas obras de arte desfilando durante la gala, no todos los invitados lograron comprender y retratar la temática en sus atuendos, optando por diseños muy simples o que no iban acorde con el "Fahion is Art".

Entre ellos resaltaron, Lauren Sanchez Bezos, quien llevó un vestido azul marino personalizado de Schiaparelli, inspirado en el famoso cuadro "Madame X". En la misma línea se encuentra Olivia Wilde, quien lució un vestido ajustado totalmente negro y liso con una cola de tul blanco.

Looks más criticados de la Met Gala 2026

Otros nombres como Rosé, integrante de Blackpink, llevó un elegante vestido negro con un escote estrapless, y un llamativo broche brillante en forma de pájaro. Kendall Jenner llevó un vestido negro ajustado de Mugler, aunque destaca por su diseño estructurado y con transparencias, no logró convencer a la crítica.

La gala dejó claro hacia dónde va la moda global: El protagonismo de lo conceptual: los outfits ya no buscan solo estética, sino transmitir ideas. La Met Gala 2026 no solo mostró los mejores looks del momento, sino que confirmó que la moda atraviesa una etapa donde el arte, la identidad y el mensaje pesan tanto como el diseño. Entender estas claves permite leer la alfombra roja no solo como espectáculo, sino como un reflejo cultural de nuestro tiempo.