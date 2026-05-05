Empleada es DESPEDIDA por pedir cerrar la puerta porque tenía frío y ahora cobrará una FORTUNA

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La empleada de una cafetería fue despedida luego de pedir que cierren la puerta de la cafetería donde trabajaba porque tenía frío. El insólito despido derivó un conflicto judicial, que terminó con un fallo a su favor: la indemnización de una millonaria cifra.

Pide cerrar la puerta por el frío, pero empresa la despide

Origen del conflicto. Lo que comenzó como una simple petición para mitigar el frío invernal terminó en una batalla legal que culminó con una indemnización millonaria a favor de una trabajadora. La historia de Leila Ayad, empleada de la cafetería Whipped en Covent Garden, Londres, causó gran revuelo y se volvió viral.

Pues bien, de acuerdo a lo revelado, la mujer había empezado a trabajar en 2023 en la cafetería, pese a que daba su mayor esfuerzo para mostrar un buen desempeño, un pequeño detalle comenzó a generar tensión en su centro laboral. Según contó, los responsables del local mantenían la puerta abierta para atraer clientes aún cuando afuera el clima estuviera bajo 12 grados.

La trabajadora avisó a sus jefes de su incomodidad por el frío, pero no tuvo respuesta e incluso, señaló que no había calefacción y sus superiores les dijeron que estaban obligados a mantener siempre la puerta abierta. Esto convertía sus días de trabajo en "un infierno" y tenía que llevar varias capas de roba para aguantar la jornada.

Ayad reclamó por un grupo de WhatsApp interno. Tras esa situación, la empresa optó por reducirle las horas de trabajo y meses después, la despidieron por correo, argumentando que el hecho se trataba por temas de puntualidad, actitud y desempeño. La mujer no recibió el pago de sus salarios pendientes ni de sus vacaciones.

"Hola a todos. Les informo que la temperatura en la tienda está bajando mucho con el clima que hace afuera. He hablado con Elijah -el gerente- y me ha dicho que no nos pondrán calefacción y que podemos cerrar la puerta", escribió la joven en noviembre de 2023.

Empleada es despedida al pedir cerrar la puerta en invierno porque tenía frío.

Denunció a la empresa y ganó una fortuna: Justicia a su favor

La trabajadora, al considerar el despido injustificado, llevó el caso a la justicia: Ayad planteó un riesgo para su salud y seguridad, además de que no recibió por parte de la empresa donde trabajaba una respuesta apropiada y la disminución de turnos como represalia. Tras revisar sus argumentos, el tribunal dio un fallo a su favor.

La justicia no solo declaró el despido injustificado, sino que ordenó medidas compensatorias económicas y pago de una suma relevante: la indemnización de 20 mil euros a favor de Ayad.

Tras ello, Whipped Café cerró y la empresa matriz, WL Retail, entró en liquidación. Lo que convirtió el caso en un hecho insólito que marca un precedente sobre el trato digno y el ejercicio de los derechos laborales.

De esa forma, el caso de Leila Ayad se volvió viral, pese a que su historia se registró en el 2023. La mujer trabajaba en la cafetería Whipped en Covent Garden, Londres, pero fue despedida al solicitar cerrar la puerta porque tenía frío. Tras el conflicto judicial, recibió un fallo a su favor con el pago de una millonaria cifra.