Adolfo Aguilar es el nuevo conductor de 'La Granja VIP' en reemplazo de Yaco: Así fue su presentación

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Aguilar es presentado como el nuevo conductor de 'La Granja VIP' en reemplazo de Yaco Eskenazi, quien dejó el reality de convivencia por otros proyectos que tiene en marcha, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendido.

Adolfo Aguilar reemplaza a Yaco Eskenazi en la conducción

La espera terminó. Tal como se vociferaba hace unos días sobre quién sería el personaje que ocuparía el lugar de Yaco Eskenazi en la conducción de 'La Granja VIP Perú', en la noche del último 4 de mayo se confirmó que se trataría de Adolfo Aguilar, quien cuenta con una amplia experiencia en formatos de competencia y entretenimiento.

El exconductor de 'Yo Soy' sorprendió a todos al ser presentado por Ethel Pozo ante las cámaras de televisión como su nuevo compañero en el reality de convivencia, donde será el encargado de dar a conocer al público cada detalle de lo que viven los participantes del show dentro de 'La Granja VIP'. Pese a que es un nuevo formato, Adolfo Aguilar se mostró emocionado por esta nueva oportunidad.

Como se recuerda, el ingreso de Adolfo Aguilar al programa se da tras la salida de Yaco Eskenazi, quien sostuvo que su despedida se da no por malos entendidos o problemas con la producción, sino porque tenía otros compromisos laborales que no esperaba que crecieran tan rápido, junto con la expansión de su show de stand up 'Yaco y el Loco'.

Así fue la presentación de Adolfo Aguilar en 'La Granja VIP'

Al inicio del último programa del 4 de mayo, la hija de Gisela Valcárcel, quien lucía un vestido rosa, daba la bienvenida al panel de "críticos" del show, entre ellos Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola.

Asimismo, saludó a Mark Vito, quien fue eliminado de la competencia, pero quien afirmó que pese a su salida del show se sentía un "ganador" porque las personas pudieron conocer otra faceta suya: "que soy chambeador, tengo dolores, que sé hacer amigos, etc", precisó. Seguidamente, tras anticipar sobre quién podría ser el nuevo capataz de la semana, Ethel Pozo anunció que era momento de dar la bienvenida a su nuevo compañero de conducción.

"Todos lo recibimos con muchísimo cariño (...) y él se suma a la familia de 'La Granja VIP Perú'. Esta noche está con nosotros desde hoy, el nuevo conductor, el gran Adolfo Aguilar", exclamó Ethel.

Adolfo Aguilar agradecido con la bienvenida

Finalmente, el exconductor de 'Yo Soy' se mostró feliz con el recibimiento de Ethel y de la producción del programa: "Estoy agradecido, encantado. Estoy aquí parado porque pongo la TV y me acuesto escuchando 'La Granja' ¡Es adictivo!", puntualizó.

Es así como tras darse a conocer que Yaco Eskenazi daba un paso al costado de 'La Granja VIP', Ethel Pozo presentó a quien sería su reemplazo: nada más, ni nada menos que Adolfo Aguilar, dejando a más de uno sorprendido en el set del reality.