Carlos Alcántara vuelve a ser captado en comprometedora situación con nueva jovencita: "No respetaban"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que se separó de su esposa, Jossie Lindley, Carlos Alcántara ha dado un giro de 180° a su vida, ya que sale todos los fines de semana y siempre es captado con una mujer diferente. Este último fin de semana no fue la excepción, pues salió de una discoteca acompañado de una joven curvilínea y, dentro del local, estuvieron muy acaramelados.

Carlos Alcántara sigue coqueteando con jovencitas

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' llegaron hasta una conocida discoteca en el distrito de La Victoria, donde encontraron al popular 'Cachín' retirándose del recinto en horas de la mañana y de la mano de una joven que llevaba un vestido ceñido al cuerpo con diseño de animal print. El actor y la mujer estaban de la mano y se fueron a bordo de una camioneta que los esperaba.

Según el programa de espectáculos, ambos se dirigieron hacia la casa del actor en Chorrillos, aunque no se conocieron más detalles. Lo que sí se mostró fueron imágenes dentro de la discoteca, donde Carlos y su acompañante estuvieron muy cariñosos durante la noche.

En el video, que fue grabado por los asistentes a la fiesta, se puede ver cómo Carlos está sentado en una silla mientras la joven le baila muy cerca, e incluso se besan frente a todos. Magaly no tuvo reparos en cuestionar la actitud que ha tomado Carlos desde su separación.

"Miren esas imágenes. Parecía que estaban en un privado. La gente siempre está grabando porque ahora todos tienen un celular (...) no respetaban. Mejor si hubieran ido al auto, al estilo Domínguez. Estaban dando todo un espectáculo y un show ahí dentro. Estaba desatado", dijo la 'Urraca'.

'Cachín' habla tras la ruptura de su esposa

El pasado 24 de abril donde Carlos Alcántara habló por primera vez sobre este hecho durante una entrevista con El Comercio. Ahí, el actor señaló que es un tema que no quería tocar, que ambos se tomaron un buen tiempo para llegar a esta decisión tan trascendente.

A su vez, indicó que todo este proceso de separación ha sido doloroso, pero también resaltó los buenos momentos que vivió con su aún esposa. Sin embargo, reconoció que los romances llegan a su fin a pesar del tiempo.

"Ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así. Las separaciones son dolorosas, duras. He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho, pero las historias de amor también se terminan", indicó.

Es así que, las imágenes evidencian un cambio en la vida personal de Carlos Alcántara tras su separación, marcado por mayor exposición pública y conductas que generan debate. Mientras algunos lo interpretan como una etapa de libertad, otros cuestionan el impacto en su imagen, reflejando cómo la vida privada de las figuras públicas sigue siendo tema de análisis mediático.