Jackson Mora: Investigan su empresa familiar por presunto fraude informático de 11 millones de soles

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo caso que involucra dinero público y posibles irregularidades ha encendido las alertas. Esta vez, el foco está en una empresa vinculada al entorno del empresario Jackson Mora, luego de que se detectaran millonarias transferencias desde la municipalidad de Pueblo Nuevo. La situación ha generado preocupación por el manejo de recursos y ha puesto en marcha una investigación fiscal.

Empresa de Jackson Mora habría recibido 11 millones

Según información del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa FFC MMA SAC figura como receptora de montos que superan los 11 millones de soles. Uno de los registros más llamativos bordea los 10 millones, una cifra considerablemente mayor en comparación con otros proveedores del municipio, lo que despertó sospechas sobre el origen y la legalidad de estas operaciones.

A partir de estos hallazgos, el propio municipio tomó acciones inmediatas. Según expuso el programa, 'Magaly TV, la firme' se solicitó el bloqueo de cuentas vinculadas a la empresa ante una entidad bancaria, al considerar que las transferencias no habrían sido autorizadas. En paralelo, se presentó una denuncia por presunto fraude informático, lo que dio inicio a una investigación que actualmente se encuentra en etapa reservada.

Mientras tanto, las autoridades locales han empezado a rendir declaraciones para esclarecer lo ocurrido. El alcalde de Pueblo Nuevo participó en las diligencias como testigo y sostuvo que los movimientos detectados no cuentan con el respaldo de la entidad municipal. Este punto es clave, ya que la investigación busca determinar si hubo vulneración de sistemas o participación de terceros.

"Por recomendación del fiscal me ha pedido la reserva de toda la investigación por estar en curso y con alta probabilidad de capturas", declaró el alcalde Abel Sánchez Cahuana.

Jackson Mora se defiende de acusaciones

En medio del avance del caso, también se ha puesto atención en la estructura de la empresa involucrada. Constituida en 2017, registra diversas actividades comerciales y cuenta con un número reducido de trabajadores. Actualmente, la gerencia está a cargo de Noelia Mora, hermana del empresario, quien asumió el puesto tras su renuncia previa.

Por su parte, Jackson Mora se pronunció y negó tener conocimiento sobre los montos cuestionados. Aseguró que, hasta donde sabe, su entorno no ha recibido dinero y marcó distancia de cualquier posible irregularidad. Sin embargo, la reciente salida del país de la gerente hacia Ecuador, poco después de conocerse el caso, ha sumado nuevas dudas.

"Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al 100%, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay", declaró para el reportero de Magaly.

Es así que, el caso continúa bajo investigación fiscal mientras se analizan las transferencias y posibles responsabilidades. Aunque no hay conclusiones definitivas, las autoridades buscan esclarecer si existió fraude informático. La participación del entorno de Jackson Mora y los movimientos recientes mantienen el tema en el centro de la atención pública.