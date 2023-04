Esto fue lo que dijo Melissa Paredes sobre los rumores de su supuesto embarazo

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica Melissa Paredes ha vuelto a llamar la atención del público fiel de la farándula de 'Chollywood' tras los rumores de su supuesto embarazo. La exmodelo rompió su silención y utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto.

El reciente compromiso junto a su excompañero de baile, Anthony Aranda, ha hecho suponer a más de uno de que la feliz pareja estaría a la espera de un bebé. Las especulaciones aumentaron luego de Melissa compartiera algunas fotografías en donde se le veía ligeramente distinta de su figura habitual.

Evitando que continúen las "habladurías", la influencer aprovechó sus stories de la popular red social de fotografías para aclarar su situación. De esta manera, negó que se encuentre en la dulce espera y aclaró que su aumento de peso se debería a un problema de tiroides.

"Otra cosa que me están poniendo es que estoy embarazada, pero no, no estoy embarazada. Estoy gordita, pasa suele pasar porque me había olvidado de tomar mis pastillas de la tiroides", expresó.

Así pues, señaló que se encontraría realizando actividad física para lograr recuperar su figura; aunque admitió que le es muy difícil debido a que suele olvidar sus pastillas para tratar la enfermedad.

"Acabo de llegar de correr, literal de correr, eso me pasa por olvidarme de tomar tanto tiempo mis pastillas de la tiroides, me aloco y aparte por comer", enfatizó.

Compromiso entre Melissa Paredes y Anthony Aranda

El viaje sorpresa de Anthony Aranda y Melissa Paredes a Estados Unidos a inicios de abril era en realidad la excusa perfecta para propuesta de matrimonio que estaba pleando el bailarín. La pareja había planeado unas vacaciones familiares en los parques temáticos de Disney, pero estos solo eran el escenario ideal para que él le pidiera la mano a la modelo.

El 7 de abril, la exesposa de Rodrigo Cuba compartió las imágenes del momento en que se comprometieron y mostró el anillo en las redes sociales, recibiendo felicitaciones de amigos y familiares.

Después de anunciar su separación del futbolista, Melissa Paredes decidió rehacer su vida sentimental junto a Anthony Aranda, aunque antes tuvo que enfrentar una situación incómoda cuando la prensa difundió imágenes comprometedoras de ella con el bailarín después de participar en "Reinas del show", lo que habría contribuido al fin de su matrimonio.

De esta manera, la exmodelo Melissa Paredes negó estar embarazada y confesó que su aumento de peso se debería únicamente a un problema de tiroides.