Mundial de Comidas de Ibai Llanos: ¿cómo votar por Perú ante Venezuela y apoyar al ceviche en la gran final?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Perú vuelve a estar en el centro de una competencia gastronómica impulsada por Ibai Llanos. Esta vez, el cebiche llega a la gran final del Mundial de Comidas 2026 para enfrentarse al pabellón criollo venezolano, en una definición que se resolverá mediante las interacciones de los usuarios en las publicaciones oficiales del streamer español.

La disputa tiene además un antecedente reciente. Perú y Venezuela ya se encontraron en la final del Mundial de Desayunos 2025, competencia en la que el pan con chicharrón peruano se impuso frente a la arepa reina pepiada. Ahora, ambos países vuelven a medirse, pero con propuestas gastronómicas más amplias.

@ibaillanos PERÚ vs VENEZUELA | LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL DE COMIDAS ♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar por Perú en la gran final?

Los usuarios que quieran apoyar a la propuesta peruana deben ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos y ubicar la publicación correspondiente al enfrentamiento entre Perú y Venezuela. La votación está disponible a través de Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, aunque la dinámica puede cambiar de acuerdo con cada plataforma.

En Instagram , se debe ingresar al post de la final y revisar las indicaciones que aparecen en la publicación. Si la dinámica solicita escribir el nombre del país en los comentarios, el usuario deberá colocar "Perú" siguiendo las instrucciones del contenido oficial.

, se debe ingresar al post de la final y revisar las indicaciones que aparecen en la publicación. Si la dinámica solicita escribir el nombre del país en los comentarios, el usuario deberá colocar "Perú" siguiendo las instrucciones del contenido oficial. En TikTok , el procedimiento parte del video publicado por Ibai sobre la final. Allí se debe identificar la encuesta o mecanismo de participación asociado y seleccionar la alternativa correspondiente a Perú.

, el procedimiento parte del video publicado por Ibai sobre la final. Allí se debe identificar la encuesta o mecanismo de participación asociado y seleccionar la alternativa correspondiente a Perú. En YouTube , los usuarios deben ingresar al video o Short dedicado a la definición y revisar las instrucciones en los comentarios. En caso de que el voto se contabilice mediante una respuesta específica, se deberá participar con la opción peruana.

, los usuarios deben ingresar al video o Short dedicado a la definición y revisar las instrucciones en los comentarios. En caso de que el voto se contabilice mediante una respuesta específica, se deberá participar con la opción peruana. En Facebook también cuenta con una publicación relacionada con la final. En esta plataforma, los usuarios deberán revisar los comentarios o la dinámica habilitada y seguir las indicaciones establecidas por la cuenta oficial.

Un punto importante es evitar encuestas o publicaciones difundidas por cuentas ajenas a Ibai Llanos. De acuerdo con la información publicada sobre la competencia, las interacciones válidas corresponden a los contenidos oficiales del organizador.

Ceviche, lomo saltado y pan con chicharrón: la propuesta peruana

Para esta final, la propuesta nacional no se limita al ceviche. Ibai Llanos decidió ampliar la representación gastronómica de ambos finalistas y, en el caso peruano, incorporó pan con chicharrón, Inca Kola, ají de gallina y lomo saltado.

Mundial de comidas

El ceviche continúa como plato principal de la delegación peruana y cuenta, además, con un reconocimiento internacional. En 2023, las prácticas y significados asociados a su preparación y consumo fueron inscritos por la Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El pan con chicharrón y la Inca Kola también tienen un antecedente importante en las competencias de Ibai, pues fueron parte de la propuesta peruana que consiguió el título del Mundial de Desayunos de 2025. Para esta nueva edición se añadieron el ají de gallina y el lomo saltado, dos preparaciones ampliamente asociadas con la gastronomía peruana.

Al otro lado de la definición aparece Venezuela, representada por el pabellón criollo y la maltina, además de cachapa, reina pepiada, arepa y un plato navideño compuesto por preparaciones tradicionales de ese país.

La gran final del Mundial de Comidas 2026 pone nuevamente frente a frente a Perú y Venezuela en una votación que depende de la participación de los usuarios en redes sociales. Quienes quieran respaldar al cebiche deberán ingresar a los perfiles oficiales de Ibai Llanos, localizar las publicaciones de la final y seguir la modalidad indicada en cada plataforma. La competencia continúa abierta mientras el público define con sus interacciones qué propuesta gastronómica se llevará el título.