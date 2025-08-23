¡El último romántico! Hugo García dedica tiernas palabras a Isabella Ladera: "Eres increíble, estoy orgulloso"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer venezolana Isabella Ladera celebró su cumpleaños número 26, el último viernes 22 de agosto, en el que se congregaron sus familiares y diversas amistades en una fecha tan especial para ella. Entre ellos resaltó el exchico reality Hugo García, con quien la han relacionado amorosamente en más de una oportunidad debido a que comparten muchos momentos juntos que se visualizan en redes sociales.

Hugo García dedica tiernas palabras a Isabella Ladera

Luego de inaugurar su centro de belleza, Isabella Ladera se dio un tiempo para organizar una gran fiesta para celebrar un año más de vida en compañía de las personas que más quiere. De acuerdo a sus historias de su cuenta de Instagram, realizó su cumpleaños con una temática con colores pasteles en tonalidad rosada, una glamorosa decoración y con música de su natal Venezuela.

Entre los invitados más resaltantes del festejo se econtraba el exintegrante de 'Esto es Guerra', Hugo García. El modelo aprovechó la ocasión para demostrar el gran cariño que le tiene a la venezolana y ante la mirada de todos los invitados tomó la palabra y abrió su corazón.

Publicación de Instagram de Hugo García

" Te conozco desde hace 3 o 4 meses y me bastó para saber lo increíble que eres. La persona tan real, conocía a Andrea y eso para mí fue increíble, te conocí más allá de la persona que eres. Eres una chica increíble, estoy feliz y orgulloso de haberte conocido (...) Me sigo poniendo nervioso cada vez que te veo, tengo que admitirlo", manifestó Hugo García.

Publicaciones en Instagram

Y como si las palabras no bastaran, Hugo García recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle otro emotivo mensaje de cumpleaños a Isabella junto a fotografías de amenos momentos que han compartido. "Hoy es el cumple de una personita que en tan poco tiempo se convirtió en alguien especial", se lee en la publicación.

Publicación de Instagram de Hugo García

¿Quién es Isabela Ladera?

Isabella Ladera cobró mayor popularidad al estar por su vínculo amoroso con el cantante urbano Beéle. El tórrido romance estuvo lleno de polémica pues se señalaba a la creadora de contenido como la causante de la separación entre el intérprete y su pareja.

De esta manera, en el marco del cumpleaños 26 de la influencer venezolana Isabella Ladera, el exchico reality Hugo García le dedicó tiernas palabras resaltando su forma de ser y la gran amistad que han formado en poco tiempo.