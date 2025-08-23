RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Celebración a lo grande

Ivana Yturbe confirma su boda religiosa con Beto Da Silva: Será en Cusco y durará tres días

Ivana Yturbe cumplirá uno de sus sueños más grandes al casarse por religioso con Beto Da Silva en una celebración que promete dar que hablar, ya que será en Cusco y se extenderá durante tres días.

Ivana Yturbe confirma su boda religiosa
Ivana Yturbe confirma su boda religiosa (Composición Exitosa)

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Después de muchas especulaciones, Ivana Yturbe por fin confirmó su boda religiosa con Beto Da Silva y reveló todos los detalles que sus seguidores esperaban. La modelo anunció que la celebración será nada menos que en Cusco y que se extenderá por tres días completos, mezclando amor, tradición y mucha fiesta.

Ivana Yturbe confirma su boda religiosa

Luego de casarse por civil en 2021, Ivana Yturbe y Beto Da Silva decidieron que era momento de cumplir uno de sus más grandes anhelos: darse el "sí" en una ceremonia religiosa que promete ser inolvidable.

La modelo eligió Maras, en Cusco, como escenario principal de la celebración, un lugar que considera especial no solo por su belleza natural, sino por el lazo emocional que mantiene con la tierra de los Incas.

"Es un sueño. También voy a hacer un pago a la tierra porque soy la 'Princesita Inca'. Estamos enamorados de todo", confesó la exreina de belleza en entrevista con Magaly Medina.

El matrimonio será en junio de 2026, mes que no fue elegido al azar. Ivana explicó que aprovechó que Perú no participará en el Mundial de ese año para asegurar que los amigos futbolistas de Beto puedan estar presentes.

Flavia Laos confiesa problema de salud tras comparaciones con Susy Díaz
Lee también

Flavia Laos confiesa problema de salud tras comparaciones con Susy Díaz

Boda de Ivana Yturbe durará tres días

La boda no será un evento cualquiera, sino una celebración de tres días con diferentes momentos y significados. Uno de los días estará dedicado a la ceremonia principal, en la que Ivana entrará a la iglesia de blanco, con un vestido de cola inmensa diseñado por Marilia Alfaro, hermana de su mejor amiga.

"El día de mi boda quiero entrar como una novia súper tradicional, de blanco y con una boda enorme", aseguró emocionada.

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo provocan especulaciones sobre posible romance: "Me parece guapísimo"
Lee también

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo provocan especulaciones sobre posible romance: "Me parece guapísimo"

En otro de los días se realizará el pago a la tierra, donde Ivana desea que Mauricio Mesones sea parte de la música. Además, la pareja ya tiene elegidas tres canciones para su baile.

Entre ellas Perfecta de Miranda, un tema especial porque, como explicó la modelo, "la letra habla mucho de cómo fue nuestra relación: empezamos siendo amigos y ahora somos una familia".

Sobre la lista de invitados, Ivana calcula que serán alrededor de 200, aunque espera reducirla, algo que Magaly consideró poco probable tratándose de una boda tan esperada.

La confirmación de Ivana Yturbe y Beto Da Silva sobre su boda religiosa ha despertado expectativa entre sus seguidores, especialmente al saberse que la ceremonia se llevará a cabo en Cusco.

Temas relacionados Beto da Silva boda religiosa Cusco espectáculos farándula Ivana Yturbe Maras

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA