Ivana Yturbe confirma su boda religiosa con Beto Da Silva: Será en Cusco y durará tres días

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de muchas especulaciones, Ivana Yturbe por fin confirmó su boda religiosa con Beto Da Silva y reveló todos los detalles que sus seguidores esperaban. La modelo anunció que la celebración será nada menos que en Cusco y que se extenderá por tres días completos, mezclando amor, tradición y mucha fiesta.

Ivana Yturbe confirma su boda religiosa

Luego de casarse por civil en 2021, Ivana Yturbe y Beto Da Silva decidieron que era momento de cumplir uno de sus más grandes anhelos: darse el "sí" en una ceremonia religiosa que promete ser inolvidable.

La modelo eligió Maras, en Cusco, como escenario principal de la celebración, un lugar que considera especial no solo por su belleza natural, sino por el lazo emocional que mantiene con la tierra de los Incas.

"Es un sueño. También voy a hacer un pago a la tierra porque soy la 'Princesita Inca'. Estamos enamorados de todo", confesó la exreina de belleza en entrevista con Magaly Medina.

El matrimonio será en junio de 2026, mes que no fue elegido al azar. Ivana explicó que aprovechó que Perú no participará en el Mundial de ese año para asegurar que los amigos futbolistas de Beto puedan estar presentes.

Boda de Ivana Yturbe durará tres días

La boda no será un evento cualquiera, sino una celebración de tres días con diferentes momentos y significados. Uno de los días estará dedicado a la ceremonia principal, en la que Ivana entrará a la iglesia de blanco, con un vestido de cola inmensa diseñado por Marilia Alfaro, hermana de su mejor amiga.

"El día de mi boda quiero entrar como una novia súper tradicional, de blanco y con una boda enorme", aseguró emocionada.

En otro de los días se realizará el pago a la tierra, donde Ivana desea que Mauricio Mesones sea parte de la música. Además, la pareja ya tiene elegidas tres canciones para su baile.

Entre ellas Perfecta de Miranda, un tema especial porque, como explicó la modelo, "la letra habla mucho de cómo fue nuestra relación: empezamos siendo amigos y ahora somos una familia".

Sobre la lista de invitados, Ivana calcula que serán alrededor de 200, aunque espera reducirla, algo que Magaly consideró poco probable tratándose de una boda tan esperada.

La confirmación de Ivana Yturbe y Beto Da Silva sobre su boda religiosa ha despertado expectativa entre sus seguidores, especialmente al saberse que la ceremonia se llevará a cabo en Cusco.