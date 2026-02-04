Johanna San Miguel: ¿Qué dijo para que un colectivo de mujeres trans anuncie un plantón en su contra?

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exoconductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel, quedó en el centro de la polémica luego de que un colectivo de mujeres trans anunciara un plantón en su contra, pero ¿qué dijo para generar tantas críticas? Aquí te lo contamos.

Johanna San Miguel y sus comentarios transfóbicos

La polémica comenzó en Instagram, cuando el colectivo Féminas Perú difundió una reacción de Johanna San Miguel a una publicación internacional que informaba que el Reino Unido habría oficializado que las mujeres trans no son reconocidas legalmente como mujeres.

La actriz colocó emojis de aplausos ante esta noticia, algo que no pasó desapercibido y que rápidamente fue cuestionado por usuarios y activistas, entre ellos una joven trans que decidió responderle directamente en redes sociales:

"Si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos". Ante ese mensaje, Johanna San Miguel no optó por el silencio. Por el contrario, decidió contestar con un extenso comentario, lo que multiplicó las críticas en redes sociales.

En su respuesta, la exoconductora de Esto es Guerra escribió: "Para mí solo hay hombre y mujer, y lo digo claramente porque es mi opinión y lo que pienso".

"En lo personal creo que estuvo demás pero ni modo. Porque no existen 'chicas trans' porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso físicamente y emocionalmente pero eso no te hace ser una chica", añadió.

El mensaje fue rápidamente calificado por distintos usuarios y colectivos como transfóbico, y generó una ola de reacciones, discusiones y pronunciamientos en redes sociales.

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón

Con el debate ya instalado, el colectivo Féminas Perú decidió pronunciarse de manera oficial y expresar su rechazo a lo escrito por Johanna San Miguel.

A través de sus redes sociales, anunciaron un plantón para el viernes 6 de febrero, bajo el lema: "Esto no es opinión. Es transfobia". Además, el colectivo difundió un mensaje en el que explican por qué consideran que los comentarios de la actriz no pueden ser tomados solo como una postura personal.

"Negar que las mujeres trans sean mujeres, llamarnos hombres y decir que somos un peligro en baños no es 'pensar distinto'. Es desinformación que alimenta odio, violencia y exclusión", escribieron desde el colectivo trans.

Hasta el momento, Johanna San Miguel no ha emitido un nuevo comunicado ni se ha pronunciado nuevamente sobre la reacción del colectivo ni sobre el anuncio del plantón.

Así, lo que dijo Johanna San Miguel en Instagram terminó generando una fuerte reacción de un colectivo de mujeres trans, que anunció un plantón público para expresar su rechazo a los comentarios de la actriz.