"Basta de transfobia": Colectivo de mujeres trans anuncia plantón tras comentarios de Johanna San Miguel

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel se encuentra inmersa en la polémica. Y es que la actriz compartió una serie de comentarios que han sido calificados como "transfobicos" por distintos colectivos y activistas de los derechos humanos. Este hecho incluso ha motivado el anuncio de un próximo plantón en rechazo a la transfobia.

Anuncian plantón contra la transfobia

La polémica situación que involucra a Johanna San Miguel inició cuando la actriz reaccionó con un emoji de 'aplauso' a una publicación que informaba que el Reino Unido no reconoce legalmente a las mujeres trans como mujeres.

Inmediatamente, una usuaria de Instagram optó por responderle de una manera bastante seria: "Si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos". Sin embargo, parece que dicha respuesta solo motivó a que Johanna reafirmara su postura sin ningún tipo de arrepentimiento: "solo existen hombres y mujeres".

En esa línea, la ex conductora de 'Esto Es Guerra' aseguró que "no existen chicas trans porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso físicamente y emocionalmente", pero que de ninguna manera ello las convierte en mujeres.

Lo que terminó por causar indignación en la comunidad trans es que la popular 'Mamá Leona' ejemplificó su postura de la siguiente manera: "Si yo tuviese una hija, no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entren hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones se perciban (como) chicas. Se intentó en mi país la propuesta de hacer baño para hombres, mujeres y trans pero no prosperó".

Si bien Johanna culminó su extenso comentario afirmando que respeta a la comunidad trans, esto no evitó que el colectivo 'Féminas Perú' anunciara un plantón contra la transfobia para este viernes 6 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco, con el objetivo de exigir que no se minice la identidad de las personas trans.

"URGENTE: Plantón trans 'Basta de transfobia'. Traer megáfonos, batucadas y pancartas", se lee en el post que compartió el colectivo en redes sociales.

De esta manera, se conoció que debido al comentario de la ex conductora de 'EEG', Johanna San Miguel, en redes sociales, el colectivo 'Féminas Perú' decidió anunciar un plantón contra la transfobia para exigir que no se minimicen ni vulneren los derechos de estas personas.