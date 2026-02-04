Melissa Klug y Samahara Lobatón reaparecen juntas pese a conflictos con Bryan Torres: "Te amamos"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón sigue inmersa en la polémica debido a las imágenes difundidas donde se le ve siendo brutalmente agredida por su actual pareja Bryan Torres. Como se sabe, este hecho indignó a su madre Melissa Klug, y aunque parecía que ambas se encontraban distanciadas, una tierna foto en redes sociales descartó dicha situación.

Samahara reaparece junto a su madre Melissa Klug

Tal parece que Samahara Lobatón y Melissa Klug están más unidas que nunca. Y es que la influencer utilizó sus redes sociales para saludar a su madre por su cumpleaños. Con un breve pero cariñoso mensaje, la joven demostró el amor que siente por la 'Blanca de Chucuito' pese a las adversidades que se han presentado en las últimas semanas.

"Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna", escribió la influencer en su storie de Instagram, terminando así con los rumores de un distanciamiento con su madre tras lo ocurrido con el padre de sus hijos.

El post instantáneo llamó la atención debido a que, semanas atrás, madre e hija parecían distanciadas tras los graves episodios de violencia que Samahara vivió a manos de Bryan Torres.

No obstante, todo parece indicar que Melissa Klug ha preferido mantener cerca a su engreída y brindarle apoyo en este delicado momento que atraviesa con su familia. La misma Samahara se encargó de confirmar esto durante una reciente entrevista con María Pía Copello en el canal de streaming '+QTV'.

"Yo estoy muy bien con mi mamá. Ella tiene su posición y yo tengo mi punto de vista, pero le hablo muy bien", dijo en el programa de YouTube.

Samahara aún vive con Bryan pese a agresiones

En exclusiva con Exitosa, el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, mencionó que Samahara Lobatón aún vive con Bryan Torres, pese al episodio de agresión del que fue víctima.

"Samahara está en un estado de negación", precisó el abogado. Además reveló que la influencer se encuentra en un estado de aislamiento familiar. "En ese estado no va haber ninguna colaboración (...) está obstruyendo la investigación, no quiere que se sepa la verdad", agregó.

Espinoza señaló también que cuando las autoridades llegaron al domicilio de Lobatón para declarar contra su agresor esta indicó que "no porque están mis hijas". Sin embargo, "fue a la Policía, no estaban sus hijas y guardó silencio".

Sin duda, la fotografía que Samahara Lobatón compartió con Melissa Klug ha sorprendido a más de un seguidor debido a que muchos creían que ambas se encontraban distanciadas por el episodio de agresión que vivió la influencer con Bryan Torres.