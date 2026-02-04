Xiomy Kanashiro revela que aparición de Farfán en live de TikTok incrementó sus ventas: "No me lo esperaba"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro vive uno de los momentos más felices de su vida. Y es que además de convertirse en la nueva conductora de 'América Hoy', la modelo reveló que la aparición de su pareja Jefferson Farfán en uno de sus más recientes lives de TikTok, la ayudó a incrementar sus ventas de ropa.

Xiomy feliz por incremento de ventas gracias a Farfán

Durante su primera aparición como conductora de 'América Hoy', la popular 'Chinita' fue consultada sobre su relación con la 'Foquita' Farfán, quien recientemente la estuvo acompañando en un live de TikTok, donde la modelo vendía prendas de su marca de ropa.

Es así que tras los comentarios de su compañero Edson Dávila, quien señaló que el exfutbolista luce muy enamorado a tal punto de aparecer en redes sociales, Xiomy no tuvo problemas en revelar que, gracias a su presencia, logró incrementar sus ventas, sin dejar de recalcar que dicha situación se dio manera muy espontánea.

"Esa fue la primera vez que se nos ha visto interactuando juntos. Pueden ver fotos, videos, pero no de esa manera", explicó Xiomy en un primer momento.

El popular 'Giselo' no perdió el tiempo y aprovechó el nerviosismo de la joven para preguntar si es que obligó a la 'Foquita' a aparecer en su transmisión en vivo: "¿Lo obligaste?", dijo, obteniendo como respuesta: "¿Cómo lo voy a obligar?".

Así pues, la nueva conductora contó que la aparición de su pareja mejoró significativamente el alcance de sus ventas: "Sí vendimos bastante". Detalló además que inició su live de TikTok con la presencia de 2,800 espectadores; no obstante, tras mostrarse Farfán, la transmisión llegó a tener 13 mil espectadores.

Para finalizar, la influencer de 28 años recalcó que todo se dio de manera espontánea, que jamás esperó que la 'Foquita' la ayudara con su emprendimiento y menos mostrándose al público.

"Para las personas que estuvieron en live han visto que él ingresa, ingresa dos veces. Él ingresa primero y yo estaba vendiendo y me asusta porque lo veo parado. Y viene y se pone a vender conmigo así como ves. Él estaba con su tacita de té, no me lo esperaba", agregó Kanashiro bastante contenta.

De esta manera, la modelo Xiomy Kanashiro contó que gracias a la aparición de Jefferson Farfán en su live de TikTok, logró incrementar las ventas de su marca de ropa. Asimismo, resaltó que lo que se vio en la transmisión fue totalmente espontáneo.