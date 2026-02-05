Gustavo Bueno, el popular 'Don Gilberto' de 'Al fondo hay sitio', reaparece y cuenta detalles de su estado de salud

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de desaparecer sin explicación de Al fondo hay sitio y generar todo tipo de rumores, Gustavo Bueno reapareció y habló sobre su estado de salud, revelando qué fue lo que realmente le pasó al querido 'Don Gilberto' y cómo avanza hoy su proceso de recuperación.

La repentina ausencia de 'Don Gilberto'

Gustavo Bueno es, sin duda, uno de los rostros más entrañables de Al fondo hay sitio. Desde la primera temporada, su personaje, 'Don Gilberto', se ganó el cariño del público con su carácter firme, sus ocurrencias y su inolvidable historia junto a su amada 'Palomita', doña Nelly.

Por eso, cuando su personaje desapareció de golpe y sin decir nada, a más de un fan se le encendieron todas las alarmas. Recién en uno de los últimos capítulos de 2025, Gustavo Bueno volvió a salir, así nomás, de sorpresa, y con eso dejó claro que no se fue definitivamente de la serie.

Con el paso de los días, algunos de sus propios compañeros de elenco confirmaron que el recordado actor atravesaba complicaciones en su salud y que se encontraba en proceso de recuperación.

Gustavo Bueno revela qué le pasó

Hace unos días, Gustavo Bueno, de 74 años, reapareció públicamente en el Teatro Marsano durante el estreno de una obra dirigida por Sergio Galliani. Fue ahí donde, finalmente, decidió contar cómo se encuentra realmente.

El querido 'Don Gilberto' explicó que atravesó una complicación en la columna tras un hecho fortuito y que actualmente continúa con un tratamiento de rehabilitación.

"Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos", señaló el actor, llevando tranquilidad a sus seguidores.

¿Volverá 'Don Gilberto' este 2026?

Aunque Gustavo Bueno ya tuvo una breve aparición en el capítulo final de la serie emitido en 2025, la gran pregunta entre los fans es si 'Don Gilberto' volverá a formar parte de la historia en la nueva temporada de Al fondo hay sitio este 2026.

Sobre este tema, fue Erick Elera quien se pronunció, dejando entrever un panorama esperanzador para el público: "Grabó un final, lo he visto que ya está un poco mejor, ojalá que sí. Él también necesita eso, el cariño de todo su público, el cariño de nosotros también, así que yo creo que sí, yo creo que sí va a seguir".

Así, Gustavo Bueno, el recordado 'Don Gilberto' de Al fondo hay sitio, reapareció para contar detalles de su estado de salud y confirmar que se encuentra en proceso de rehabilitación, dejando abierta la posibilidad de volver a la serie.