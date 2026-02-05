Samahara Lobatón y Bryan Torres captados JUNTOS en clínica: ¿Qué pasó con la hija de Melissa Klug?

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a sorprender tras el reciente y mediático escándalo de agresión. Pues bien, a través de redes sociales se difundieron imágenes de la pareja juntos en una clínica.

Samahara Lobatón y Bryan Torres en clínica local

En las últimas semanas, Samahara Lobatón y Bryan Torres acapararon los titulares de la farándula peruana tras la difusión de un video donde se vería al cantante agrediendo a la hija de Melissa Klug en una habitación de su hogar.

Tras esta grave situación y luego que la 'Blanca de Chucuito' no tardara en denunciar a Bryan por feminicidio en grado de tentativa y que el Ministerio de la Mujer interviniera, ambos personajes fueron captados juntos en plena vía pública. Lo que más llamó la atención en aquel momento fue un sutil, pero evidente 'roce' de manos entre ambos mientras observaban un vehículo estacionado.

Esas imágenes de hace cinco días dejaron entrever que la relación entre ellos estaría bien, pese al escándalo por la presunta agresión del integrante de 'Barrio Fino'; sin embargo, esta vez, las cosas parecerían ir algo complicadas para la pareja.

¿Por qué fueron juntos a la clínica?

Pues bien, el portal de 'Instarándula' difundió imágenes enviadas por sus seguidores donde se ve a Bryan Torres y Samahara Lobatón ingresando a una clínica en Lima. Incluso, se les ve a ambos con el rostro acongojado y de preocupación en la recepción del área de emergencias.

¿Pasó algo con la exhica reality o el salsero? De acuerdo a lo señalado por una de las populares "ratujas", el caso no estaría relacionado con la condición de alguna de las partes, sino que su presencia en el nosocomio es porque su bebé estaría delicado de salud.

"Samahara y Bryan en la clínica. (Están en la) clínica Sanna de San Borja. Su bebé estaba mal", se lee en una de las fotos compartidas en las redes sociales.

¿Por qué Samahara aún no denuncia a Bryan?

Tras estar en el 'ojo de la tormenta' y vivir una complicada situación, Samahara Lobatón apareció en el primer programa de Sin + Que Decir de María Pía Copello y rompió su silencio.

Entre lágrimas y con voz firme, la influencer contó por qué no ha denunciado a Bryan Torres, dejando en claro que todo el proceso ya está en manos de la Fiscalía y que su prioridad absoluta son sus hijos.

"Yo me veo muy bien con él, él está con sus hijos, comparte con ellos, pasa tiempo con sus hijos, que son la prioridad aquí sobre todo. (...) Yo ya he vivido una guerra con el papá de mi hija mayor, todo el Perú ha sido espectador de esta guerra. Yo ya no quiero una guerra para mí, yo ya quiero paz para mí y para mis hijos", indicó la joven influencer.

Es así que en medio del escándalo que explotó cuando se filtró un video del cantante agrediendo a la hija de Melissa Klug, Samahara y Bryan Torres fueron captados juntos en una clínica.