Jorge Guerra, el popular 'Jimmy' de 'Al fondo hay sitio', estaría en amorío con exactriz de la serie

Todo apunta a que Cupido habría hecho de las suyas una vez más. Jorge Guerra, actor que interpreta a 'Jimmy González' en Al fondo hay sitio, estaría en un amorío con la exactriz de la serie Silvana Picco, con quien ha sido visto compartiendo viajes, publicaciones y mensajes románticos que no pasaron desapercibidos para los seguidores de la ficción.

Jorge Guerra estaría saliendo con excompañera

Luego de que Guadalupe Farfán confirmara su romance con Mathías Spitzer, ahora otro nombre se suma a la lista de actores que estarían viviendo un momento especial fuera de cámaras.

Se trata de Jorge Guerra, uno de los rostros más queridos de Al fondo hay sitio, quien habría encontrado el amor en Silvana Picco, actriz que tuvo un breve paso por la serie interpretando a 'Chabela Pampañaupa', la madre de 'Isabella Maldini' durante su adolescencia.

Aunque su participación fue corta, su nombre hoy vuelve a sonar con fuerza, esta vez por un presunto romance que se habría iniciado lejos de los reflectores.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue que, en los últimos días, ambos actores comenzaron a compartir en redes sociales imágenes y videos de viajes que realizan juntos.

La noticia tomó aún más fuerza cuando los usuarios notaron que, en las publicaciones de Instagram, Jorge Guerra le deja emojis de corazón, mientras Silvana Picco responde con un cariñoso "mi amol", frase que terminó por desatar todo tipo de comentarios.

Mónica Sánchez les da su bendición

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Mónica Sánchez, quien interpretaba a 'Charito' en Al fondo hay sitio. En una de las publicaciones donde se evidencian los coqueteos entre Jorge Guerra y Silvana Picco, la actriz no dudó en pronunciarse.

"Hermosa pareja, los abrazo", escribió en Instagram, dejando ver su apoyo a ambos actores, justo en una publicación que ya venía acumulando comentarios sobre el presunto romance.

Según se ha podido notar en redes sociales, los mensajes entre Jorge Guerra y Silvana Picco no serían recientes, ya que los intercambios cariñosos habrían empezado a aparecer entre septiembre y octubre de 2025.

Por ahora, Jorge Guerra, el popular 'Jimmy' de Al fondo hay sitio, no ha confirmado oficialmente su situación sentimental. Sin embargo, todo apunta a que el actor estaría en un amorío con la exactriz de la serie Silvana Picco, luego de los viajes, fotos y mensajes públicos que ambos vienen compartiendo.