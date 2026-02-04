RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¿Cupido hizo de las suyas?

Jorge Guerra, el popular 'Jimmy' de 'Al fondo hay sitio', estaría en amorío con exactriz de la serie

Jorge Guerra, el recordado 'Jimmy González', estaría viviendo un amorío con una exactriz de la popular serie. Ambos se lucen en redes sociales con viajes, fotos juntos y mensajes románticos.

Jorge Guerra estaría saliendo con Silvana Picco
Jorge Guerra estaría saliendo con Silvana Picco (Composición Exitosa)

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Todo apunta a que Cupido habría hecho de las suyas una vez más. Jorge Guerra, actor que interpreta a 'Jimmy González' en Al fondo hay sitio, estaría en un amorío con la exactriz de la serie Silvana Picco, con quien ha sido visto compartiendo viajes, publicaciones y mensajes románticos que no pasaron desapercibidos para los seguidores de la ficción.

Jorge Guerra estaría saliendo con excompañera

Luego de que Guadalupe Farfán confirmara su romance con Mathías Spitzer, ahora otro nombre se suma a la lista de actores que estarían viviendo un momento especial fuera de cámaras.

Se trata de Jorge Guerra, uno de los rostros más queridos de Al fondo hay sitio, quien habría encontrado el amor en Silvana Picco, actriz que tuvo un breve paso por la serie interpretando a 'Chabela Pampañaupa', la madre de 'Isabella Maldini' durante su adolescencia. 

Laura Bozzo reaparece tras difundirse rumores de su fallecimiento: "No sé cuantas veces me han dado por muerta"
Lee también

Laura Bozzo reaparece tras difundirse rumores de su fallecimiento: "No sé cuantas veces me han dado por muerta"

Aunque su participación fue corta, su nombre hoy vuelve a sonar con fuerza, esta vez por un presunto romance que se habría iniciado lejos de los reflectores.

Lo que llamó la atención de los seguidores fue que, en los últimos días, ambos actores comenzaron a compartir en redes sociales imágenes y videos de viajes que realizan juntos.

La noticia tomó aún más fuerza cuando los usuarios notaron que, en las publicaciones de Instagram, Jorge Guerra le deja emojis de corazón, mientras Silvana Picco responde con un cariñoso "mi amol", frase que terminó por desatar todo tipo de comentarios.

Xiomy Kanashiro debuta como colaboradora de 'América Hoy': Así reaccionó Jefferson Farfán
Lee también

Xiomy Kanashiro debuta como colaboradora de 'América Hoy': Así reaccionó Jefferson Farfán

Mónica Sánchez les da su bendición

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Mónica Sánchez, quien interpretaba a 'Charito' en Al fondo hay sitio. En una de las publicaciones donde se evidencian los coqueteos entre Jorge Guerra y Silvana Picco, la actriz no dudó en pronunciarse.

"Hermosa pareja, los abrazo", escribió en Instagram, dejando ver su apoyo a ambos actores, justo en una publicación que ya venía acumulando comentarios sobre el presunto romance.

Según se ha podido notar en redes sociales, los mensajes entre Jorge Guerra y Silvana Picco no serían recientes, ya que los intercambios cariñosos habrían empezado a aparecer entre septiembre y octubre de 2025.

Por ahora, Jorge Guerra, el popular 'Jimmy' de Al fondo hay sitio, no ha confirmado oficialmente su situación sentimental. Sin embargo, todo apunta a que el actor estaría en un amorío con la exactriz de la serie Silvana Picco, luego de los viajes, fotos y mensajes públicos que ambos vienen compartiendo.

Temas relacionados afhs Al fondo hay sitio amorío Arequipa espectáculos farándula Jimmy González Jorge Guerra romance serie Silvana Picco viaje

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA