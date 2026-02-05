Nieta de Mario Vargas Llosa sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ariadna Vargas Llosa, nieta del fallecido escritor y Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, sorprendió a todos al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026.

A menos de un año de la lamentable partida de Mario Vargas Llosa a sus 89 años, su apellido vuelve a sonar, pero esta vez no en el mundo literario, sino en el modelaje. Pues bien, se dio a conocer que su nieta Ariadna Vargas Llosa fue incorporada como segunda candidata al certamen Miss Perú-USA 2026.

El anuncio fue realizado por la misma organización a través de sus redes sociales. Por medio de una publicación, detalló que además de Adela Nicole Salas se contará con la participación de la joven Ariadna en búsqueda de ser la sucesora de Karla Bacigalupo, Miss Perú-USA 2025 y vigente Miss Perú 2025.

La nieta del famoso escritor peruano más influyente de la literatura hispanoamericana brillará no solo por su belleza en la pasarela, sino también por su perspectiva global y una profunda sensibilidad por la diversidad cultural.

"Hoy, como candidata a Miss Perú-USA, Ariadna Vargas Llosa representa a la mujer peruana moderna: con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso con la cultura, la creatividad y la innovación", se lee en el comunicado.

¿Quién es Ariadna Vargas Llosa?

La organización del certamen no solo resaltaron el vínculo de Ariadna Vargas Llosa con el mundo de la moda, el diseño y la creatividad, sino que también dieron detalles sobre quién sería esta joven. De acuerdo a lo revelado en la cuenta oficial de Instagram de Miss Perú-USA, nació en España y es hija de Gonzalo Vargas Llosa.

Asimismo, resaltan que "lleva con orgullo sus raíces, las cuales han sido un pilar fundamental en su formación personal y profesional", pese a que actualmente reside entre Dubái y Nueva York. Estudió Relaciones Públicas en Boston, formación que le permitió desarrollar una sólida visión estratégica y comunicacional, y posteriormente realizó un máster en Fashion Management en Madrid, especializándose en la gestión y proyección de marcas dentro de la industria de la moda.

También se reveló que Ariadna Vargas Llosa es fundadora de Beau Street Shop, donde representa a artesanos de distintas partes del mundo, curando piezas únicas y desarrollando además su propia marca en colaboración con talleres y artesanos internacionales.

Es así como una vez más el apellido Vargas Llosa vuelve a sorprender y esta vez al revelarse que una de las nietas del célebre escritor Mario Vargas Llosa es la segunda candidata oficial al Miss Perú-USA 2026.