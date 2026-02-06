Fallece hermana de querida cantante tras una larga lucha contra el cáncer: Así fue su emotivo adiós

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y de la música se encuentra de luto tras confirmarse que la hermana de una querida y reconocida cantante mexicana falleció tras una larga lucha contra el cáncer. La artista no dudó en dedicarle un sentido mensaje de despedida.

Cantante de luto por muerte de su hermana

La cantante Edith Márquez, también destacada actriz mexicana que participó en telenovelas como 'El privilegio de amar', 'Amarte es mi pecado' y 'Sentimientos ajenos', atraviesa un complicado momento familiar. Pues bien, de acuerdo a medios internacionales su hermana, Lily Márquez Landa perdió la vida el 4 de febrero; sin embargo, la noticia recién fue dada a conocer por decisión de la familia.

El lamentable hecho fue revelado por José Camar, sobrino de la artista. A través de un comunicado, anunció que la hermana de Edith Márquez falleció a los 57 años de edad, luego de enfrentar una ardua y valiente lucha contra el cáncer de mama, que había sido diagnosticado tiempo atrás y que progresó hasta hacer metástasis en huesos y médula ósea.

"Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mi siempre... ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció (...) Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. (...) Algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo", expresó Camar por la pérdida de su madre.

Sentido mensaje de despedida en redes

Horas después, Edith Márquez rompió el silencio en Instagram con un collage de fotografías junto a su hermana y un texto desgarrador para darle el último adiós a su amiga y quien siempre la apoyó a lo largo de su trayectoria artística.

"Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador... Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti. (...) ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser", expresó en un inicio la cantante mexicana expresando el dolor de la pérdida de su familiar.

"Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos", concluyó. La publicación de Edith Márquez generó una reacción inmediata de sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes llenaron la publicación de mensajes de apoyo, solidaridad y condolencias.

¿Quién es Edith Márquez?

Edith Márquez Landa es una cantante y actriz nacida en Puebla. Empezó su carrera musical al verse ganadora de los concursos musicales de televisión "Juguemos a cantar" y "Canta, canta". Después asistió a cursos en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. También fue integrante de la banda musical Timbiriche.

La artista es conocida por sus éxitos musicales como 'Dejémoslo así' y 'No te preocupes por mí', además de demostrar su talento para la actuación en destacadas telenovelas de Televisa como 'Agujetas de color de rosa', 'Sentimientos ajenos', 'Mujer Casos de la Vida Real', 'Mañana es para siempre'.

Lamentablemente, la vida artística de Edith Márquez se da una breve pausa para vivir el duelo por la pérdida de su hermana Lily Márquez a los 57 años de edad tras luchar contra el cáncer que padecía.