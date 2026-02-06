Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje: "Harta de los sinvergüenzas, abusivos, mentirosos y manipuladores"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un mensaje que ha dado que hablar, la exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje en Instagram, expresando su hartazgo por situaciones que ha tenido que enfrentar en silencio durante años. La publicación, aunque sin nombres, se interpreta como una directa al futbolista peruano, dejando claro que ya no seguirá callando.

Exesposa de Renato Tapia rompe su silencio

Tras más de dos años de su separación de Renato Tapia, Andrea Cordero reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. La madre de la hija del jugador utilizó su cuenta de Instagram para expresar un profundo cansancio emocional.

"Estoy harta —de verdad, harta hasta los huesos— de los sinvergüenzas, de los abusivos, de los mentirosos y de los manipuladores", escribió Andrea Cordero, palabras que rápidamente fueron interpretadas como una indirecta directa al popular 'Capitán del futuro'.

Aunque no mencionó nombres ni dio detalles concretos, el contexto de su relación con Renato Tapia hizo que los seguidores y medios lo entendieran como un fuerte mensaje hacia él. Andrea Cordero resaltó que este silencio prolongado fue su forma de evitar conflictos y protegerse emocionalmente.

"No tienen idea de todo lo que me he tragado sola durante años, de cuántas cosas me he guardado para no estallar, para no romper, para no hacer ruido", agregó.

Además de exponer su hartazgo, Andrea Cordero explicó que su principal objetivo siempre ha sido cuidar de su hija y sacar adelante sus proyectos personales, a pesar de los constantes golpes emocionales.

"He hecho hasta lo imposible por maternar en paz, por sacar mis proyectos adelante, por confiar en la justicia —evidentemente la divina porque la otra para algunos no existe—", añadió.

El hijo extramatrimonial de Renato Tapia

El matrimonio de Andrea y Renato Tapia se vino abajo cuando, en enero de 2023, salió a la luz que el jugador tenía un hijo fuera del matrimonio con Daniela Castro.

Luego, Andrea Cordero contó que después del escándalo, Renato Tapia reconoció al niño en la embajada de Perú en España. Finalmente, después de más de diez años juntos y con una hija en común, terminaron su matrimonio entre peleas, tensiones y escándalos.

En junio de 2024, Renato Tapia confirmó que ya no estaban juntos y pidió respeto para su vida privada. Andrea Cordero, por su parte, se mostró firme, enfocada en su hija y dejando claro que lo vivido fue duro, pero también le enseñó un montón.

Así, Andrea Cordero rompió su silencio y lanzó un fuerte mensaje que se interpreta directo a Renato Tapia, dejando claro que ya no seguirá callando tras años de guardar silencio y priorizando siempre a su hija.