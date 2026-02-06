Son Tentación: Integrante de la agrupación anuncia su salida y expone el fuerte motivo

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Son Tentación vuelve a dar que hablar. Una de sus integrantes anunció su inesperada salida de la agrupación a través de un comunicado en redes sociales, donde expuso el fuerte motivo que la llevó a tomar esta decisión.

Mirella Paz se despide de Son Tentación

Mirella Paz dejó a todos con la boca abierta al revelar que había decidido retirarse de Son Tentación. La cantante, que llevaba desde febrero de 2023 como una de las voces principales, compartió en Instagram lo que la llevó a tomar la decisión.

"Deseo informar al público, seguidores, colegas y medios de comunicación que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación. La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto", escribió Paz.

La cantante agradeció a la agrupación por las oportunidades brindadas y subrayó que se retira "con gratitud por el tiempo compartido". Además, dejó claro que finaliza toda relación laboral, artística y comercial con el grupo bajo los mejores términos posibles.

Fans respaldan a Mirella Paz

La decisión de Mirella Paz generó un intenso debate en redes sociales. Sus seguidores no tardaron en mostrarle respaldo y buenos deseos. "Tienes una estrella que brilla con luz propia, naciste para destacar", escribió un fan.

Otros señalaron la falta de empatía de la dirección de la orquesta, especialmente considerando que Mirella Paz es madre: "Un poquito de empatía no te caería mal, creo que también eres madre y sabes todo el proceso", comentaron.

Paz enfatizó que su salida marca un cierre, pero también una oportunidad para enfocarse en nuevos proyectos y retos artísticos: "A partir de ahora, continuaré enfocándome en nuevos proyectos y retos artísticos que estoy segura contribuirán a mi crecimiento musical y personal".

Carrera de Mirella Paz

Mirella Paz saltó a la fama en 2016 tras participar en Miss Perú, destacando por romper estereotipos. Posteriormente, incursionó en televisión como conductora y en la música integrándose a agrupaciones de salsa, hasta consolidarse en Son Tentación.

Su trayectoria ha tenido episodios mediáticos complejos, incluyendo situaciones familiares y personales que enfrentó públicamente con transparencia. Pese a ello, la artista se ha mantenido como una figura auténtica y resiliente, defendiendo su integridad y buscando siempre crecimiento profesional.

Así, Mirella Paz anunció su salida de Son Tentación tras una condición de espera indefinida que no aceptó, despidiéndose con gratitud y abriendo un nuevo capítulo en su carrera artística.