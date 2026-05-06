Fallece querida actriz de la recordada telenovela mexicana 'Rebelde': Amigos y familiares lamentan su muerte

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más la industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una querida actriz que participó en varias telenovelas mexicanas. La noticia fue revelada por su exesposo, un actor destacado, quien le dedicó unas sentidas palabras.

Murió destacada actriz de telenovelas mexicanas

La intérprete escénica mexicana Xóchitl Vigil, recordada por su participación en la televisión de su país durante la década de los 70 falleció el pasado 4 de mayo a los 73 años, así lo confirmó el propio actor César Bono, con quien tuvo una relación hace varios años.

En un reciente encuentro con TVNotas así como con otros medios de comunicación, el artista dialogó a su salida de la obra teatral 'Defendiendo al cavernícola, la cual ha sido interpretada por él a lo largo de los años.

"Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas", expresó el actor con visible tristeza", manifestó con profunda tristeza.

Cabe señalar que, en un primer momento la noticia del deceso de la artista circulaba en redes sociales, pero ya con lo señalado por Bono se constató ello. Hay que mencionar que, Vigil será recordada por dar vida al personaje de Rosa Fernández, madre de Lupita, personificado por Maite Perroni, una de las protagonistas de la exitosa producción juvenil 'Rebelde'.

Vale resaltar que, hasta el momento se tiene conocimiento de la causa de la muerte de Xóchitl Vigil, su expareja, el comediante César Bono, solo se limitó a dar el pésame por la pérdida de la madre de sus hijas.

¿Quién fue la actriz mexicana Xóchitl Vigil?

La actriz Xóchitl Vigil ganó gran fama en 1974 gracias a su participación en el programa de comedia 'Hogar dulce hogar', donde compartió pantalla con su exesposo César Bono y su hija María Rosa.

Tiempo después, la intérprete escénica tuvo participaciones en el ppular programa 'Casos de la vida real', una de las producciones más emblemáticas de la televisión de México. Y como se mencionaba líneas arriba también trabajó en la telenovela juvenil 'Rebelde', con el personaje de Rosa Fernández.

El mundo de la actuación mexicana se encuentra de luto tras confirmarse del fallecimiento de la actriz Xóchitl Vigil a los 73 años, el pasado lunes 4 de mayo. La lamentable noticia fue confirmada por su exesposo y padre de sus hijas, el también actor César Bono.