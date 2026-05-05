¿Se reconciliaron? Francho Sierralta es captado junto a su esposa luego de su infidelidad a nivel nacional

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del ampay difundido por Magaly Medina el pasado 17 de marzo, nuevamente uno de los personajes que impulsó el viaje a Argentina con los chicos reality, Francho Sierralta se luce con su esposa luego de las imágenes que captaron su infidelidad.

Video publicado en redes sociales

Según un video publicado en redes sociales, se puede ver como el amigo de los chicos reality y empresario, Francho Sierralta estaría de viaje con su aún esposa Nathalie Galleno en Estados Unidos, lo que ha generado fuertes rumores de una posible reconciliación.

Esta noticia causa gran revuelo luego del polémico ampay en Argentina, donde fue captado en un yate junto a chicos reality y un grupo de mujeres.

Imágenes a semanas de la polémica por infidelidad

A casi dos meses del ampay difundido por Magaly Medina que generó polémica en el mundo del espectáculo, el empresario gastronómico Francho Sierralta ha vuelto a aparecer públicamente junto a su esposa, Nathalie Galleno, esta vez en Santa Mónica, California.

Así, lejos del foco público y priorizando su intimidad, la pareja parece apostar por una nueva etapa, donde el diálogo y la calma sustituyan al conflicto, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro cercano.

Por medio de las fotografías, la pareja es vista caminando y conversando con tranquilidad por una zona turística, mostrando una actitud cercana y amena, muy distinta a la tensión que rodeó el escándalo inicial.

Dicho reencuentro ha llevado a especular que ambos habrían decidido dejar atrás la crisis o, al menos, estarían intentando recomponer su relación.

Incluso, todo apunta a que habrían viajado juntos a Estados Unidos como una forma de tomar distancia del ruido mediático en Perú y enfocarse en su vínculo personal.

Contexto de la polémica en el viaje a Argentina

Teniendo en cuenta que el hecho difundido de infidelidad fue en la despedida de soltero del empresario, a tres meses de que contrajera matrimonio con Nathalie Galleno.

Cabe recordar que el ampay ocurrido en Argentina no solo involucró a Said Palao y Mario Irivarren, sino que también salpicó a Francho Sierralta, quien pese a no ser una figura pública en televisión, fue duramente cuestionado tras ser señalado por una infidelidad captada en cámaras.

Este video difundido dejaría a la especulación los vínculos que se estarían restableciendo en cada una de las parejas que se vieron involucradas en el escándalo mediático que remeció las pantallas el pasado 17 de marzo de este año.