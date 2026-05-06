'Pequeño J' fue indagado por la justicia argentina mediante videollamada: Negó su participación en triple feminicidio

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J' pasó su primera noche en una celda del penal de Marcos Paz, en Argentina, tras aterrizar en dicho país bajo una estricta custodia federal. Allí fue indagado por la justicia local mediante videollamada y negó su participación en el triple feminicidio ocurrido en Buenos Aires, el pasado 19 de septiembre de 2025.

Desligó de su participación en los hechos

Luego de ser extraditado desde Perú a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Argentina, el prontuariado de 20 años declaró ayer martes 5 de mayo ante el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, en la causa por el triple crimen en el que estaría implicado sucedido el año pasado en la ciudada bonaerense de Florencio Varela.

El sindicado como narco peruano compareció ante la justicia a través de la plataforma Zoom desde las inmediaciones del centro penitenciario de Marco Paz por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, siendo esta la primera vez que realiza dicho testimonio ante las autoridades de Argentina.

En ese sentido, durante la audiencia interrogatoria Valverde Victoriano negó su participación en el triple asesinato por el cual es acusado y guardó total hermetismo cuando se le formularon preguntas relacionadas al citado hecho de sangre.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el sujeto oriundo de Trujillo expresó que "es inocente y no hizo nada. Que lamenta mucho lo que pasó con las chicas y que se niega a declarar a partir de este momento por consejo de su defensa", representada por su abogado Lucas Contrera Alderete.

Asimismo, se solicitó que pueda ser trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPFI) debido a que consideran que en el lugar actual que pertenece, el penal de Marcos Paz, se siente en riesgo.

Cabe señalar que, el procedimiento marcó un paso clave en el avance de la investigación porque permitió formalizar la postura de 'Pequeño J' frente a las acusaciones que pesan en su contra.

¿De qué se le acusa a alias 'Pequeño J'?

El expediente lo imputa formalmente por "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Para los investigadores este sujeto integraría una organización criminal ligada al narcotráfico. Vale precisar que, las pesquisas también incluyen a otras 11 personas más.

Un día después de ser extraditado desde Perú a Argentina, 'Pequeño J' fue indagado por la justicia de ese país mediante conexión virtual sobre su presunta implicación en un triple feminicidio en Florencio Varela, pero optó por guardar silencio.