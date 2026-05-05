Andrea Llosa rompe su silencio tras su salida de Panamericana TV: "El programa no funcionó"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrea Llosa habló por primera vez sobre su salida de Panamericana Televisión, a pocos meses de haber estrenado su programa 'La verdad a prueba'. Desde algún lugar donde se encuentra de vacaciones, la presentadora afirmó que su espacio televisivo no funcionó y que se tomará un tiempo para evaluar hacia dónde apunta su rumbo profesional.

Andrea Llosa explica qué pasó con su programa

Andrea, conocida por realizar pruebas de paternidad en su programa, utilizó sus redes sociales para hacer un pronunciamiento oficial sobre su salida de Panamericana, asegurando que muchos le han preguntado el motivo por el que su programa fue retirado del aire.

"Esto es así, muy simple. Como en todo, como en la vida, en los negocios, igual en la televisión hay cosas que funcionan, así como hay cosas que no funcionan, y el programa no funcionó, no hay mucho que decorar", indicó.

Llosa también se tomó un momento para agradecer la preferencia del público y la oportunidad que le dio Panamericana Televisión para ingresar al canal. Además, resaltó que se fue en los mejores términos y que se tomará un tiempo para replantear su situación y ver hacia dónde apunta su futuro laboral.

"Estoy bastante agradecida con Panamericana Televisión (...) Ahora me he tomado unos días libres para relajarme y, nada, voy a pensar qué voy a hacer. Todavía no lo tengo muy claro porque eso lo haré cuando llegue a Lima", sentenció.

La salida de Andrea de Panamericana TV

Todo empezó cuando el podcast 'Show.pe' anunció que tenía una nueva primicia sobre una figura televisiva que se quedaba sin proyectos. Supuestamente, lo iban a revelar en el programa de este viernes 1 de mayo. Sin embargo, Andrea se adelantó y comentó en la publicación, confirmando que se trataba de ella. "Soy yo" , dijo, para luego publicar también el mismo mensaje en redes sociales y agregar: "Siempre confirmando mis propias primicias".

Cabe resaltar que, hasta el momento, Andrea Llosa no ha dado detalles sobre su salida de 'la esquina de la televisión', pero ya llama poderosamente la atención que su programa haya sido dado de baja, ya que se había estrenado en febrero de este año.

Es así que, Andrea Llosa afronta una nueva etapa tras la cancelación de su programa, reconociendo con sinceridad que no tuvo los resultados esperados. La conductora agradeció al canal y al público, y ahora se tomará un tiempo para reflexionar y definir el rumbo de su carrera profesional.