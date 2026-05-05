'La Chocolatita' se pronuncia con polémico video tras ampay con Pedro Aquino: "Cuernos por aquí, cuernos por allá"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo de contenido para adultos, Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita' sorprendió en las redes sociales tras subir un video cantando una canción que hacía referencia a los cuernos. La publicación está acompañada del hashtag #cuernospuestos.

"Árbol que nace doblado, jamás se endereza. Cuernos por aquí, cuernos por allá", se escucha en el audio del audiovisual.

El video ha sido vinculado rápidamente con la reciente infidelidad en la que se ha visto involucrada, pues el deportista mantenía una relación de 10 años con la madre de sus tres hijos, relación que incluyó 8 años como novios y, posteriormente, como esposos.

Pedro Aquino es infiel con 'La Chocolatita'

Durante la emisión del programa 'Magaly TV: la firme' del 4 de mayo, se reveló un nuevo ampay que mostraba al futbolista peruano Pedro Aquino siendo infiel a su esposa con la modelo Raiza Martínez.

En las imágenes mostradas por el programa de espectáculos se ve al jugador de Alianza Lima entrando a tempranas horas a la casa de la modelo y salir pocos minutos después.

Martínez confirmó a las cámaras de 'Magaly TV' que sí tuvieron intimidad y que el futbolista estuvo conversando con ella desde diciembre del año pasado. Además, reveló que el mediocampista de Alianza Lima le pedía fotos íntimas y fue él quien tuvo la iniciativa para que se vieran.

Esposa de Pedro Aquino anuncia separación

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Katherine Fernández, esposa del futbolista, anunció la separación definitiva de su matrimonio. La decisión la tomó tras el ampay que mostró la infidelidad de su esposo.

En su comunicado precisó que priorizaba su bienestar y el de su familia, además de que abordará la situación en el ámbito privado.

Asimismo, Fernández no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre las mujeres que se vinculan con hombres casados.

"Y a las mujeres que, sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele verlas caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más", escribió.

Si bien, hasta el momento, ambas mujeres no se han mencionado directamente en sus mensajes públicos, muchos usuarios en redes han indicado que serían indirectas.

El video de 'La Chocolatita' subido en el actual contexto continúa generando polémica y muchos lo están relacionando con la infidelidad que protagonizó junto a Pedro Aquino.