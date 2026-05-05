¡AMPAY! Laura Spoya y su 'colágeno' son captados a punto de besarse en discoteca, pese a negar romance

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que se ha expuesto una nueva foto donde está a punto de darle un beso a su 'chibolo' Sebastián Gálvez, a pesar de que hace unas semanas negó tener una relación con él. Además, Sebastián aseguró que la foto es falsa y que posiblemente esté hecha con inteligencia artificial.

Laura es captada cariñosa con su colágeno

La historia de Laura y Sebastián viene desde hace varias semanas, cuando se filtró una foto donde lucen abrazados en un restaurante. Posteriormente, él retiró cosas del auto de Laura cuando tuvo un accidente en la avenida La Encalada y, en ese momento, los medios lo identificaron como su posible saliente.

Unas semanas después, ambos viajaron juntos a Jamaica y, a pesar de que no publicaron nada que los comprometiera en redes sociales, se filtró una foto de ambos muy cariñosos en la piscina. Sin embargo, una vez más, los dos negaron tener un romance y Laura incluso dijo que jamás iba a oficializarlo y que, por el contrario, había terminado esa relación.

Sebastián, por su lado, mandó a una de sus amigas a confirmar que su romance con Laura había quedado en el pasado. Sin embargo, esta noche, Magaly TV, la firme expuso una foto donde ambos lucen muy cariñosos y a punto de darse un beso. Consultado sobre la imagen, Sebastián dio una respuesta sorprendente.

"Sebastián, tenemos una foto tuya del sábado en Kova junto a Laura, en situaciones románticas", le dijo el reportero. "Qué raro, debe ser IA", aseguró el joven. Incluso cuando le comentaron que aparecían casi besándose, respondió: "Imposible".

Laura Spoya maneja con licencia suspendida

Según un informe televisivo, el 1 de mayo la conductora habría actuado en contra de la ley al conducir por la vía pública haciendo uso de su licencia de manejo que está suspendida desde su accidente ocurrido en febrero.

En las imágenes difundidas, se ve a Laura Spoya saliendo de la parte delante del automóvil en lo que seria una salida con sus dos menores hijos y la cuidadora de ellos.

A través de la grabación, la conductora habría sido captada manejando pese a tener la licencia suspendida, una sanción que estaría relacionada con el incumplimiento de un mandato de reexaminación tras el accidente ocurrido el pasado 12 de febrero.

Pese a las constantes imágenes que los muestran juntos, Laura Spoya y Sebastián Gálvez continúan negando cualquier vínculo sentimental. La reciente fotografía ha reavivado las especulaciones, mientras la versión de una supuesta manipulación con inteligencia artificial genera aún más dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación.