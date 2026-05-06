Nuevo presidente en Indecopi: Ejecutivo designa a Juan Carlos Gerónimo Del Prado en el cargo

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo designó este miércoles 6 de mayo a Juan Carlos Gerónimo Del Prado Ponce como nuevo presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en reemplazo de Alberto Villanueva Eslava.

Gobierno designó a nuevo presidente de Indecopi

La designación, refrendada por el presidente José María Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, se formalizó mediante la Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, publicada en la edición de hoy del diario oficial El Peruano.

La designación de Del Prado Ponce, quien asume el cargo en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ocurre después de la vacancia generada tras la renuncia de Alberto Villanueva, quien dimitió en marzo de 2026 por "motivos personales".

Este miércoles, el Gobierno también oficializó la renuncia de Villanueva Eslava como miembro y presidente del consejo directivo a través de la Resolución Suprema N° 144-2026-PCM, en el cual expresan su reconocimiento por los servicios prestados a la institución.

Salida de Alberto Villanueva de Indecopi

En una carta dirigida al premier Luis Arroyo el pasado 23 de marzo, Alberto Villanueva Eslava presentó su renuncia como presidente del Consejo Directivo del Indecopi, argumentando que su salida se debía por "motivos personales".

"Dicha decisión responde a motivos estrictamente personales, los cuales me impiden continuar ejerciendo las altas responsabilidades que me fueron encomendadas (...) Deseo expresar mi profundo agradecimiento por la confianza depositada para liderar una institución técnica de vital importancia para el equilibrio del mercado y la protección de los ciudadanos", expresó.

Villanueva estuvo dos años al mando del Indecopi, desde abril de 2024, cuando fue designado por el expremier de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén. En su misiva de renuncia, destacó que durante su gestión priorizó la autonomía técnica del órgano regulador.

¿Cómo se designa al presidente de Indecopi?

Según el marco legal de la institución, el Consejo Directivo es el órgano máximo del Indecopi y su presidente debe ser designado por el jefe de Estado de turno, como parte de una terna propuesta directamente por la PCM.

El directorio se encuentra compuesto por tres integrantes. Dos fungen como representantes de la PCM (uno de ellos como presidente) y uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El periodo suele ser de cinco años, aunque la legislación contempla causales específicas para su remoción anticipada.

En conclusión, el Ejecutivo designó este miércoles a Juan Carlos Gerónimo Del Prado como el nuevo presidente de Indecopi.