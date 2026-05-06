Los Rolling Stones lanzarán NUEVO ÁLBUM titulado "Foreign Tongues": Tendrá colaboración de Paul McCartney

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda británica anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, "Foreign Tongues", marcando su regreso discográfico tras el éxito de "Hackney Diamonds" en 2023.

Este nuevo trabajo, que verá la luz el próximo 10 de julio, representa el disco número 25 en su carrera y confirma la vigencia de una de las agrupaciones más influyentes del rock.

Grabado en menos de un mes en los estudios Metropolis de Londres, el álbum refleja un proceso creativo y concentrado. El vocalista Mick Jagger describió las sesiones como "intensas", destacando la energía lograda en el estudio, mientras que el guitarrista Ronnie Wood comparó la experiencia con "una forma antigua de tejer", resaltando la conexión artística entre los miembros.

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Foreign Tongues captures The Rolling Stones sound you know and love - rooted... pic.twitter.com/jYliq3Co5R — The Rolling Stones (@RollingStones) May 5, 2026

Colaboraciones de alto nivel

Uno de los aspectos más destacados de "Foreign Tongues" es la participación de reconocidos artistas internacionales. El disco contará con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Steve Winwood quienes aportaron distintos elementos musicales al proyecto.

Los Rolling Stones se reunieron con el conductor Conan O'Brien en un evento especial celebrado en Brooklyn para anunciar los detalles de "Foreign Tongues", Mick Jagger contó la anécdota de cómo Robert Smith, líder de The Cure, terminó participando en el disco.

"Llegué un día a grabar mis voces en Londres y había un tipo de espaldas, con una larga túnica negra. Cuando se dio vuelta, estaba cubierto de lápiz labial...nunca lo había conocido, y le dije: 'Eres Robert Smith de The Cure'. Él respondió: 'Sí, nunca nos habíamos visto'. Y yo le dije: '¡Bueno, ya que estás, mejor haz algo!' Así es cómo funcionan las colaboraciones a veces. ¡Sal y canta los coros!", relató Jagger.

Estas colaboraciones no solo enriquecen el sonido del disco, sino que también evidencian la intención de la banda de conectar con distintas generaciones de oyentes, fusionando estilos y trayectorias en un mismo proyecto musical.

Un legado que sigue evolucionando

Lejos de conformarse con su legado, The Rolling Stones apuesta por la innovación. La producción estuvo nuevamente a cargo de Andrew Watt, quien ya trabajó con la banda en su anterior álbum, aportando una visión moderna al sonido clásico del grupo.

El disco incluirá 14 canciones inéditas, entre ellas los sencillos "In the Stars" y "Rough and Twisted", que ya han sido presentados como adelantos. Según la propia banda, el álbum busca mantener su identidad musical, pero explorando nuevos matices sonoros. En esa línea, el proyecto combina influencias del blues, el rock clásico y otros géneros, reafirmando su capacidad de reinvención tras más de seis décadas en actividad.

A pesar del paso del tiempo y de la ausencia del histórico baterista Charlie Watts, la agrupación demuestra que sigue en plena forma creativa. Incluso, algunas grabaciones del fallecido músico formarán parte del disco, lo que añade un valor emocional al proyecto.

Con "Foreign Tongues", Los Rolling Stones no solo reafirma su vigencia, sino que también demuestra que aún tiene mucho por decir en la industria musical. Entre colaboraciones de alto nivel, exploración sonora y una energía intacta, la banda confirma que su historia está lejos de terminar.