JNE rechazó elecciones complementarias y pedido de nulidad de mesas instaladas fuera de plazo: "Ya se votó"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, Gunther Gonzáles Barrón, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, reveló que el Pleno ha rechazado no solo el pedido de elecciones complementarias en Lima, sino también la solicitud para anular los votos en mesas que fueron abiertas durante entre las 12:00 y 2:00 de la tarde del domingo 12 de abril.

"Hay que resoluciones que todavía no están publicadas, pero ya se votó, ya se tomó la decisión. Ese pedido no procede", sostuvo en conversación con Nicolás Lúcar.

Cabe precisar que ambas solicitudes fueron presentadas por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) a causa de las numerosas irregularidades que se registraron durante la fecha principal de los comicios.

Tasa de ausentismo fue mínima

El integrante del JNE precisó que la deficiencias logísticas de la ONPE ocasionaron que aproximadamente 3.300 mesas de sufragio se instalaran tarde el domingo electoral. Si bien este total corresponde a cerca de un millón de electores, precisó que no todos ellos fueron afectados en la práctica, ya que finalmente se decidió extender el horario de instalación de las mesas.

Gonzáles Barrón explica que dicha decisión, sumada a la postergación del horario de sufragio hasta las 6 p.m., permitió que el derecho al voto en las mesas afectadas se desarrollará en condiciones que no difieren de aquellas que sí lograron instalarse a tiempo. Esta situación se explicaría por la mínima diferencia que existe en la tasa de ausentismo entre ambas.

"Tenemos ponderado que en la mesas abiertas después de las 8 am hubo una tasa de ausentismo de aproximadamente el 21% y las mesas que se abrieron correctamente hasta las 8 am, la tasa fue de 19.6%. La diferencia entre una y otra es 1.4%, que podría explicarse por la apertura extemporánea", explicó.

Cerca de 20 millones de peruanos votaron en las elecciones

Gonzáles Barrón precisó que cerca de 20 millones de peruanos acudieron a las urnas el pasado 12 de abril, por lo que destacó su interés pese a las dificultades logísticas.

"Aproximadamente son 20 millones de peruanos que han votado y 99.8% de mesas que se han instalado. [...] Hay que felicitar al pueblo peruano y a Lima Metropolitana, que pese a esas dificultades fue a votar masivamente. Y eso se demuestra por el hecho de que la diferencia entre uno y el otro caso es muy pequeña", concluyó.

En síntesis, el miembro del JNE comentó que el Pleno rechazó la nulidad de las mesas de votación abiertas fuera del plazo debido a que la tasa de ausentismo se redujo por la ampliación del horario de sufragio.