Flavia Laos es agredida por influencer tras una escena de celos en reality chileno

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos volvió a quedar en el centro de la atención dentro del reality chileno ¿Volverías con tu ex? 2, pero esta vez no fue por una confesión o un acercamiento romántico. La influencer peruana fue agredida por Bárbara Muriel luego de una escena de celos que rápidamente se salió de control.

Flavia Laos estaba es agredida por Bárbara Muriel

Desde su ingreso al programa, Flavia Laos ha destacado por su personalidad directa y por los constantes enfrentamientos que ha tenido con Bárbara Muriel y Guarén. Sin embargo, la tensión entre las participantes alcanzó su punto más alto durante el episodio más reciente del reality chileno.

Todo comenzó cuando la protagonista de Ven, baila, quinceañera se encontraba compartiendo un momento con otras participantes en la cama de Luis Mateucci.

La situación parecía mantenerse tranquila hasta que Nicolás Salabarrieta decidió alertar a Bárbara Muriel, conocida como la popular 'Barbie', sobre la presencia de la peruana en la habitación del argentino.

Tras enterarse, Bárbara ingresó al dormitorio con la aparente intención de sacar a Flavia del lugar. La escena no tardó en calentarse, pues ambas comenzaron a intercambiar palabras mientras sus compañeros observaban lo que ocurría.

La expareja de Austin Palao se puso de pie sobre la cama para responder a la actitud de su compañera. Aunque parecía que Flavia estaba a punto de retirarse de la habitación, el enfrentamiento dio un giro inesperado y terminó en contacto físico.

"¿Qué te pasa? ¡Me jaló el pelo!", reclamó la modelo peruana, visiblemente indignada, mientras otros participantes intervenían para separarlas y evitar que el conflicto continuara escalando.

Usuarios piden sanción para Bárbara Muriel

Las imágenes del incidente no pasaron desapercibidas entre los seguidores de ¿Volverías con tu ex? 2. Apenas se difundió la escena, numerosos usuarios expresaron su rechazo a la conducta de Bárbara Muriel y consideraron que la discusión había sobrepasado los límites permitidos dentro de una competencia televisiva.

Varios internautas solicitaron que la participante reciba una sanción por la agresión contra Flavia Laos. Incluso algunos plantearon que la producción debería evaluar su expulsión del programa.

"Me imagino que será expulsada" y "Deberían expulsar a Bárbara por la agresión que hizo, eso no se hace señores", fueron algunos de los mensajes que aparecieron después de la emisión del episodio.

Sin embargo, las críticas no estuvieron dirigidas únicamente a Bárbara. Nicolás Salabarrieta también fue cuestionado por avisarle que Flavia se encontraba en la cama de Luis Mateucci. "Qué poco hombre este chico (Nico)", escribió uno de los usuarios.

Así, la escena de celos protagonizada en ¿Volverías con tu ex? 2 terminó con Flavia Laos agredida por Bárbara Muriel. El jalón de cabello provocó el rechazo de los seguidores del reality chileno, quienes exigieron una sanción para la influencer.