Sicarios asesinan a escolar de 16 años dentro de su cuarto en Villa El Salvador: familia exige justicia

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen vuelve a sacudir a Villa El Salvador. Un escolar de 16 años, fue asesinado a balazos dentro de su propio cuarto luego de ser perseguido por tres sujetos armados que ingresaron hasta su vivienda en la zona de Lomas de Corvina. La víctima intentó escapar, pero los sicarios no le dieron oportunidad y acabaron con su vida frente a sus familiares.

Matan escolar tras feroz persecución

El adolescente, identificado como Darwin Apañero Ramón, quien cursaba el tercer año de secundaria, había regresado este día a su casa luego de visitar a sus familiares en Puente Piedra, pues debía retomar sus clases escolares. Sin imaginar que serían sus últimos minutos de vida, salió por un momento para conversar con unos amigos cerca de su domicilio.

De acuerdo con la versión de sus familiares, cuando Darwin subía por una de las calles de la zona, tres sujetos armados aparecieron y comenzaron a dispararle. El menor corrió desesperado hacia su vivienda para ponerse a salvo, pero los atacantes lo siguieron hasta la puerta de su casa.

Los delincuentes forzaron el ingreso al inmueble y llegaron hasta el segundo piso, donde se encontraba el cuarto del adolescente. Allí lo atacaron a sangre fría mientras sus familiares intentaban impedir el violento ingreso.

"Uno alto de tez oscura y achinado, gordita, estaba de ropa negra, uno de ellos estaba tapado y los otros se les descubrió la mascarilla al momento de correr y llegaron a subir hasta el segundo piso, yo estaba ahí, parada, me empujaron, a pesar que les pedí que se vayan se metieron al cuarto de mi hermano y ahí fue donde le dieron. Mi mamá también está lastimada", contó la hermana de la víctima.

Tras el ataque, Darwin y su madre fueron trasladados de emergencia al hospital del sector. Lamentablemente, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del escolar. Mientras tanto, los tres presuntos sicarios escaparon a pie y dejaron una escena de terror entre los vecinos.

🔴🔵 Villa el Salvador: sicarios persiguen y asesinan a escolar en su propio cuarto.



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Familiares exigen justicia

Entre lágrimas, la hermana del adolescente exigió justicia y pidió que los responsables sean capturados antes de que puedan atacar a otra persona. Además, aseguró su hermano no era una persona mala por lo que no entiende el ensañamiento que tuvieron con él.

"No voy a poder estar tranquilo hasta que los agarren. Así como se lo han hecho a mi hermano se lo pueden hacer en muchas otras personas (...) Hay personas que no tienen nada que ver y hay personas que pueden ser culpables, pero mi hermano no. Les pido que los atrapen por favor, voy a colaborar en todo lo que sea necesario, pero pido que nos capturen. Quiero que sea justicia por mi hermano", suplicó.

Finalmente, se informó que agentes de la comisaría Pachacámac llegaron hasta la zona para iniciar las investigaciones y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. El asesinato del escolar ha causado indignación entre los vecinos de Lomas de Corvina, quienes nuevamente expresaron su preocupación por el avance de la inseguridad en Villa El Salvador.