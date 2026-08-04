Bryan Torres niega agresión a Samahara y lanza dura acusación: "Me hostiga, no volveré a esa casa nunca más"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres finalmente rompió su silencio tras la denuncia que Samahara Lobatón interpuso en su contra por presunta violencia doméstica. El cantante de salsa la acusó de querer apropiarse de su celular, lo cual terminó en un forcejeo mutuo. Además, aseguró estar cansado de las mentiras de la influencer y hasta la acusó de intentar aprovecharse económicamente de él con el pretexto de ver a sus hijos.

Bryan Torres responde a denuncia de Samahara

El integrante de 'Barrio Fino' publicó un comunicado pocos minutos después de emitido el reportaje en 'Magaly TV, la firme'. En este, se dirigió a la periodista para explicar que había olvidado su teléfono en la casa de la madre de sus hijos y que solo regresó para recogerlo, pero ella se negó a devolvérselo. Además, la acusó de invadir su privacidad.

"Olvidé mi teléfono y regresé para recogerlo, y no me quiso devolverlo porque estuvo revisando y pasándose cosas, mis conversaciones y no sé qué más", explicó.

En esa misma línea, aseguró que nunca hubo una agresión y que solo sujetó de las manos a Samahara para que le devolviera su celular. Según el cantante, no se trató de un caso de violencia, sino de un forcejeo mutuo con la intención de recuperar su teléfono. Además, acusó a la madre de sus hijos de ser mentirosa.

"Me tocará una vez más resolver otra mentira de la madre de mis hijos, como está acostumbrada a vivir. Qué pena por ella, pero de eso vive. ¿Qué puedo hacer?" , escribió.

Bryan acusa a Samahara de hostigamiento

En una segunda parte del comunicado, el salsero reveló que la madre de sus dos hijos menores le pregunta constantemente con quién sale y hasta le pide dinero prestado. También la acusó de pedirle que le pague diversas cosas, dando a entender que está cansado de esa situación y que, por ello, procederá a mostrar pruebas.

"Voy a publicar todos los insultos y todo lo que me hablas de tu vida privada, pensando que yo voy a tener celos de algo. ¿Te confundiste conmigo? ¡Estaba tan feliz viviendo en paz! ¿Qué buscas, contenido? ¡Conmigo no va!", agregó.

Bryan Torres se pronuncia tras denuncia de Samahara

Finalmente, dejó entrever que dejará de ver a sus hijos hasta que esta situación mejore. "Que me perdonen mis hijos, pero yo no pienso ir a esa casa nunca más. No me acercaré más porque hasta acercarme a ellos siempre tiene un costo", sentenció.

La denuncia de Samahara

Según el parte policial revelado por el programa de Magaly Medina, Bryan Torres llegó inicialmente a la vivienda para visitar a los dos hijos que tiene con Samahara. Sin embargo, al retirarse habría olvidado su teléfono celular y regresó minutos después. La denuncia sostiene que el cantante mostró una actitud violenta al intentar recuperar el equipo, desencadenando el enfrentamiento entre ambos.

La versión presentada por la influencer indica que el salsero habría ingresado de manera abrupta tras exigir un celular y, durante el forcejeo, el teléfono de Samahara cayó al suelo y terminó con daños materiales. Posteriormente, el altercado continuó en la zona del ascensor, donde ambos habrían vuelto a enfrentarse luego de que el cantante presuntamente se llevara el equipo móvil de la denunciante.

Es así que, Bryan Torres respondió a la denuncia presentada por Samahara Lobatón y negó haberla agredido. El cantante aseguró que solo intentó recuperar su celular durante un forcejeo, la acusó de hostigarlo y afirmó que presentará pruebas para defender su versión de los hechos.